Elon Musk, uno de los empresarios más destacados a nivel global, renueva su equipo de trabajo en xAI, la startup de inteligencia artificial (IA) fundada por el empresario en 2023.

El magnate confirmó la contratación de un joven de apenas 20 años y un ex ejecutivo de Morgan Stanley para liderar áreas clave en la compañía desarrolladora de Grok.

La medida se produce en medio de una profunda reestructuración interna que incluyó el despido de más de 600 empleados, entre ellos altos directivos y especialistas en anotación de datos, responsables de entrenar al modelo, un competidor directo de ChatGPT.

Elon Musk contrata a nuevos ejecutivos para xAI

El joven en cuestión es Diego Pasini, un estudiante que ingresó a xAI en enero de 2025 tras participar en un hackatón organizado por la propia empresa.

Nacido en 2004 y con estudios en informática y economía en la Universidad de Pensilvania, Pasini fue designado en septiembre como líder del equipo de anotación de datos, un área que llegó a contar con más de 1.000 empleados. Su ascenso se dio como parte de la cultura meritocrática que Musk promueve en sus compañías, donde la edad o la trayectoria pesan menos que las habilidades demostradas en entornos de alta exigencia.

Apenas desembarcó en la empresa, Pasini habría tomado ya sus primeras decisiones contundentes:

Convocó reuniones de evaluación de desempeño

Exigió pruebas de conocimientos en programación, matemáticas y modelado de comportamiento de Grok

Reorganizó los equipos restantes en función de resultados

Aunque prometió que no habría más despidos, una nueva ola de recortes se produjo apenas días después, lo que sembró dudas sobre la estabilidad futura de la compañía y sobre el alcance real de su autoridad.

La llegada de Pasini no fue aislada. Según reportes de Business Insider y filtraciones internas, Musk también incorporó a un ex ejecutivo de Morgan Stanley para reforzar el área financiera de xAI, en un intento por profesionalizar la gestión de capital y preparar la firma para una eventual ronda de inversión o salida a bolsa.

Se trata de Anthony Armstrong, un perfil con experiencia en estructuración de deuda y mercados emergentes, en un intento de la firma para hallar nuevas vías de financiamiento.

La reestructuración de xAI fue una de las más drásticas desde su fundación: En septiembre, más de 500 empleados fueron despedidos, seguidos por otros 100 recortes adicionales en las semanas posteriores. La mayoría de los afectados eran anotadores de datos, pero también salieron ejecutivos de alto rango.

La decisión generó tensión interna, especialmente luego de que algunos empleados expresaran su preocupación en canales corporativos como Slack, lo que derivó en desvinculaciones inmediatas y sin previo aviso.

Elon Musk busca crear sus propios videojuegos generados 100% con IA

Por otro lado, Musk anunció que xAI trabaja en lanzar su propia línea de videojuegos generados en su totalidad por IA y que el primer gran título del estudio podría presentarse a finales de 2026.

La afirmación fue repetida por Musk en su cuenta de X, donde también vinculó el proyecto de videojuegos con la ambición de producir películas generadas por IA en los próximos años, al presentar ambos como demostraciones del potencial creativo de Grok y de las herramientas de la firma.

Para acelerar el desarrollo, xAI publicó una oferta de empleo inusual: la búsqueda de un "tutor de videojuegos" cuyo trabajo sería entrenar a Grok en diseño, mecánicas, narrativa y jugabilidad, con una remuneración que la oferta sitúa entre u$s45 y u$s100 por hora.

Los responsables de xAI vincularon el esfuerzo a mejoras en sus herramientas de generación de video e imagen, al promover la idea de que Grok Imagine y otras capacidades visuales pueden producir activos y secuencias jugables con tiempos de renderizado reducidos y mayor calidad visual; no obstante, los detalles técnicos sobre hasta qué punto la IA creará contenido del juego de forma autónoma son aún escasos.