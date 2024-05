En Argentina, el 70% de los trabajadores considera renunciar a su empleo debido a una mala relación con sus jefes, según el estudio "Líderes o jefes" de Bumeran.

Este dato representa un incremento de 18 puntos porcentuales respecto a la edición anterior del estudio en 2022, cuando el 52% de los encuestados reportó esta situación.

La tendencia es similar en otros países de la región:

Chile, el 77%

Panamá, el 65%

Perú, el 60%

Ecuador, el 50%.

"El estudio explora cómo los trabajadores en Argentina perciben su relación con sus líderes y cómo esto influye en su desempeño y continuidad laboral. Los resultados de esta edición consolidan el hallazgo previo: la mayoría considera renunciar debido a la relación con sus jefes. Esta cifra aumentó 18 puntos porcentuales. El rol de los líderes es crucial para un clima laboral sano y la retención de talentos. Las nuevas generaciones necesitan líderes, no jefes", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

El estudio "Líderes o jefes" de Bumeran incluyó a 5026 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, y examina el liderazgo en el entorno laboral y sus efectos.

Informe Bumeran

Percepciones sobre los jefes

El 56% de los trabajadores describe su relación con sus superiores como buena o muy buena, mientras que el 44% la califica de regular o mala.

Esta percepción positiva ha disminuido desde el 2022, cuando era del 70%. Entre quienes tienen una percepción negativa, el 46% menciona que su jefe no estaba dispuesto a enseñar al equipo; el 45% señala que no escuchaba sus necesidades; y otro 45% indica que no brindaba el apoyo esperado.

El 64% de los encuestados destaca la contribución al crecimiento personal y profesional del equipo como la cualidad más apreciada en un jefe; el 63% resalta la importancia de escuchar las necesidades; y el 54% valora la comunicación efectiva y el reconocimiento de logros.

Liderazgo percibido

El 89% de los trabajadores en Argentina considera tener las cualidades necesarias para convertirse en líder, aunque es el país de la región donde menos personas creen tener esta capacidad. En Perú, el 95% de los encuestados cree poder ser un líder; en Chile, el 93%; y en Panamá y Ecuador, el 92%.

El 90% de los trabajadores argentinos manifiesta que les gustaría desempeñarse como líderes, frente a un 10% que prefiere evitarlo. Entre quienes desean liderar, el 66% lo haría para contribuir al crecimiento y éxito de la empresa; otro 66% para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo; y el 63% para guiar y apoyar el desarrollo profesional de otros.

Claves del liderazgo

El 80% de los profesionales en Recursos Humanos considera que la capacidad para inspirar y motivar al equipo es fundamental en un buen líder; el 74% destaca la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva; y el 73% subraya la importancia de tener una visión clara para establecer metas y objetivos.

El 98% de los encuestados cree que es crucial para el funcionamiento de la organización que los líderes sean buenos líderes. Sin embargo, el 54% de los especialistas en Recursos Humanos califica el liderazgo en su organización como regular o deficiente, una tendencia negativa que se repite en Chile (71%) y Panamá (58%).

Informe Bumeran

Estrategias para mejorar el liderazgo

Cuando los especialistas en Recursos Humanos detectan problemas de liderazgo, el 47% aborda la situación hablando con la persona, resaltando fortalezas y áreas de mejora; otro 47% considera reasignaciones de roles o cambios en la estructura organizativa; y el 45% proporciona recursos para mejorar habilidades de liderazgo, como cursos o sesiones de coaching.

A pesar de estos esfuerzos, el 51% de los profesionales en Recursos Humanos no implementa estrategias para desarrollar el liderazgo. De los que sí lo hacen, el 40% establece sistemas de seguimiento y evaluación; el 27% organiza talleres y cursos específicos; y el 15% ofrece programas de mentoring y coaching.