Desde el inicio de la pandemia, se ha vuelto cada vez más común encontrar personas que desempeñan sus labores desde Argentina para compañías con sede en el extranjero.

Esta tendencia se ha arraigado, con muchos trabajadores realizando sus tareas desde la comodidad de sus hogares y recibiendo salarios en dólares.

La generalización de este modelo laboral llevó al país a alcanzar la tercera posición a nivel mundial en términos de empleados contratados por empresas internacionales, según los resultados de una investigación llevada a cabo por la consultora Deel.

Talento argentino: educación, flexibilidad y dominio tecnológico

La posición de Argentina en el escenario laboral mundial no es una novedad. Según la consultora Deel, el país mantiene su presencia entre los cinco primeros puestos a nivel global por tercer año consecutivo.

La compañía resalta que el talento argentino es reconocido por sus altos niveles de educación, así como por sus atributos clave: compromiso y flexibilidad.

Sin embargo, lo que más atrae la atención de las empresas extranjeras es la prontitud con la que los profesionales argentinos adoptan las nuevas tecnologías, considerándolo una habilidad esencial para destacar en un entorno tan competitivo.

Los perfiles más demandados están relacionados con la educación, las finanzas y la atención al cliente

En términos de contratación, las empresas de Estados Unidos, Reino Unido, México y Chile son las principales destinatarias del talento argentino.

Natalia Jiménez, Directora Regional para Latinoamérica habla hispana en Deel, destaca un interés continuo por parte de compañías globales en el talento argentino y, simultáneamente, un crecimiento en el interés de empresas locales por contratar en otros mercados para impulsar el crecimiento de sus negocios.

Según el análisis de Deel, un punto de interés clave es el promedio salarial para ingenieros de software senior contratados de forma remota en el extranjero, que alcanzó los u$s 171.300 anuales en 2023.

Este monto supera a países como Colombia, con un promedio de u$s 146.200, y México, con u$s 168.000. Brasil lidera la tabla salarial en América Latina, con un promedio de u$s 244.800.

A pesar de estas variaciones, el análisis de Deel indica un incremento promedio del 2% en los salarios en dólares en la región con respecto a 2022.

Los perfiles más buscados y la influencia de Buenos Aires en la escena internacional

En el panorama internacional de contratación, los perfiles más demandados están estrechamente relacionados con la educación, las finanzas y la atención al cliente.

Argentina ocupa la tercera posición a nivel mundial en términos de empleados contratados por empresas internacionales

A la par de los desarrolladores de software, figuran como los profesionales más contratados los docentes, los responsables de customer success y los especialistas en finanzas.

En cuanto a la demografía, un 51% de estos profesionales tiene edades comprendidas entre los 25 y 35 años, mientras que un 30% se sitúa en el rango de 35 a 44 años.

Un informe posiciona a Buenos Aires entre las cinco ciudades con el mayor contingente de empleados que prestan servicios a empresas extranjeras.

Este destacado lugar coloca a la ciudad en compañía de otras metrópolis notables como Londres, Toronto, Madrid y San Francisco, manteniendo su posición sólidamente durante tres años consecutivos de análisis.

Asimismo, Argentina se posiciona como un influyente actor en el ámbito global de la contratación.

Estados Unidos, Colombia, México, Perú y España son los mercados a los que más recurren las empresas en busca de talento, con ingenieros en sistemas y desarrolladores ocupando los. primeros puestos entre los roles más solicitados.