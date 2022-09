¿La semana laboral "corta" llega a Argentina?: experto revela el futuro del trabajo y cómo estar preparado

Carlos Slim planteó un esquema de semanas laborales de tres días, con hasta 36 horas, y una jubilación a los 75 años; ¿pero es viable en la Argentina?

Días atrás se inició una controversia con respecto al futuro del esquema laboral que se podría implementar en la Argentina, modificada abruptamente durante la pandemia.

Sin embargo, dos años más tarde, muchas empresas en el país todavía apuestan a la nueva modalidad hibrida y algunas apuestan a una carga semanal de solo 4 días.

Pero la polémica se inició cuando un reconocido empresario mexicano propuso acortar aún más los períodos de trabajo. Se trata del empresario y multimillonario Carlos Slim quién planteó semanas laborales de tres días, de hasta 36 horas, y una jubilación a los 75 años.

Según explicó Slim, esta iniciativa tendría como objetivo duplicar la oferta de puestos de trabajo que demanda una creciente fuerza productiva.

"Conforme se desarrolle esta nueva civilización, subirá la productividad a niveles muy altos para muchas personas, sobre todo en jóvenes que no encuentran buenos empleos", fundamentó Slim.

En esta línea, en exclusiva para iProUP, el conferencista internacional y Doctor en Ciencias Económicas, Alejandro Melamed, detalló cuáles son los beneficios de un nuevo esquema laboral y qué chances tiene la Argentina para convertirse en un referente internacional en la nueva revolución industrial que está en marcha.

Alejandro Melamed, Doctor en Ciencias Económicas.

"Creo que para generar un esquema laboral de tres días a la semana y jubilaciones a partir de los 75 hay toda una serie de requisitos que deberían cumplirse y toda una serie de pasos previos que deberían tomarse", afirma Melamed.

"Inmediatamente, es imposible pensar que se aplique en el país, pero en el largo plazo, si se generan las condiciones y las voluntades están en esta dirección, la pregunta sería por qué no se podría implementar", suma el Doctor.

Semanas laborables más cortas

En realidad, lo que se implementó en otros países, detalla Melamed, es un esquema un esquema laboral de cuatro días a la semana, según varias pruebas pilotos.

Esto se implementó por distintos motivos, asegura el especialista, quien además enfatiza que el más interesante es que se descubrió una mejora en la productividad.

"Trabajar cuatro días a la semana también permite impulsar una mejor calidad de vida porque uno puede hacer actividades recreativas, deportivas, puede disponer de mayor tiempo con la familia, sin bajar la productividad e, incluso, aumentarla".

Por otro lado, Melamed confirma que en Argentina existen algunas experiencias que se están llevando a cabo. El especialista toma como ejemplo a la tecnológica local Rico, en la cual se trabaja cuatro días a la semana.

"En España hay empresas donde certificaron solo 4 días laborables pero con un 20% menos del salario", afirma Melamed.

"En principio en el país de empezó con el tan famoso flex friday (terminar el horario laboral el viernes al mediodía) y que todavía hoy sigue vigente en varias organizaciones. En otras empresas, también fomentaban que un viernes al mes como feriado y así fomentar los programas de work and life balance", asevera.

¿Menos horas pero menos salario?

Si se toman de ejemplo a varios países del mundo como Islandia o Japón, donde empresas como Unilever o Microsoft demostraron la suma de beneficios ganados que se otorgan bajo esta nueva modalidad. Quizás en países no tan lejanos como España, hoy existen pruebas pilotos según confía Melamed.

"En estos países habría que revisar si bajo este nuevo régimen de cuatro días se descuenta parte del salario, debido a la menor carga horaria. En España hay empresas donde certificaron solo cuatro días laborables pero con un 20% menos del sueldo".

No obstante, el especialista asegura que otras empresas no tomaron esta iniciativa, sino que sus remuneraciones se miden mediante los objetivos alcanzados y no por la cantidad de horas de trabajo.

La oportunidad de Argentina

En lo que respecta al plano local, Melamed asegura que para lograr que empresas extranjeras inviertan en la contratación de personal para trabajar a distancia hay que generar las ofertas.

"Argentina posee mucho talento y ya estamos apostando por este tipo de exportación dentro de la economía del conocimiento. Además, creo que lo que habría que hacer es fomentar e impulsar que las personas que cobran en dólares los puedan recibir en el país, ya que así pueden tributar estas sumas", hace hincapié.

Lo que sucede ahora según hace hincapié Melamed es que los freelancers suelen cobrar en critpo y por ende no se puede percibir el beneficio que deja la tributación de estas personas,

"Hoy podemos ser uno de los grandes exportadores de talento debido a la formación con la que contamos y a la creatividad que tienen nuestros profesionales",

El futuro del trabajo ya llegó

Por otro lado, con respecto al futuro del mundo laboral, el especialista puntualiza que en su libro El futuro del trabajo ya llegó enumera una serie des predicciones que hoy ya son un realidad.

"Con respecto al trabajo hibrido lo que se va a venir es qué clase de hibridez vamos a manejar. Obviamente, todas las iniciativas que cuentan con menor carga laboral y todo esto es el trabajo del presente".

La tendencia que llegará será la cobotización, la cooperación entre robots y humanos.

"No obstante, el trabajo del futuro será comandado por la integración de nuevas tecnologías, la cual ni podemos imaginar. Otro gran factor que veremos es la transnacionalización será una realidad cotidiana. También habrá grandes oportunidades dentro del metaverso y además se verá una complementación entre la ciencia y el arte".

Hacia una nueva revolución industrial

Por último, el especialista afirma que una tendencia que llegará pronto es la era de cobotización, la cooperación entre robots y humanos.

"Vamos hacia una era de inteligencia aumentada, en la que la inteligencia humana natural y auténtica se suma a la inteligencia artificial. Se verá si esto fomenta o disminuye el trabajo. Mi lectura es que se generará más trabajo, aunque el que posee bajo valor agregado se va air destruyendo. Debemos pensar de qué manera capacitamos a las personas que van a quedar sin esas oportunidades para poder encontrar una nueva oportunidad".

Melamed concluyó afirmando que de toda revolución industrial siempre nacieron nueva oportunidades. Para el especialista se deberá entender cómo estas pueden ayudar al país para poder convertirlo en un referente y atractivo para la llegada de inversiones extranjeras.