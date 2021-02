Esta importante startup de "captación de talentos" consiguió una financiación histórica para expandir su negocio

Emergence Capital respaldó previamente a otros unicornios del mercado como Zoom o Salesforce. Asimismo, también participó en su financiación la firma londinense Connect Ventures, que ya había apoyado en la etapa inicial de su desarrollo.

Una oportunidad de acercarse de manera más sencilla al entorno laboral

El nombre de Oyster, la cual fue fundada en 2019 por Tony Jamous y el empresario de descendencia latina Jack Mardack, viene de un dicho inglés que es "the world is your oyster", traducido al castellano como "el mundo es tu ostra". Ese dicho es utilizado para dar motivación y expresar que no hay límites, una de las premisas de la propia compañía.

"Hay quien tiene título y no se puede sumar al entorno laboral. Y, al contrario, hay quien tiene una habilidad, sin título, y con capacidad. En América Latina hay una gran oportunidad para el talento", mencionó Mardack en una reciente entrevista.

"Muchas veces encuentran al candidato ideal en Brasil, Argentina o Venezuela. Casi siempre son externos, que no tienen estabilidad laboral, que no se sienten parte, que no pueden tener acceso a una hipoteca, por ejemplo. Con Oyster pasan a ser empleados como los demás, con su nómina", agregó.

El negocio, que ya suma un total de 30 empleados, es capaz de manejar el empleo y la nómina que concilien tanto las políticas propias de la empresa como aquellas de las jurisdicciones locales. Desde el tiempo que lleva fundada, ha logrado hacerse con clientes en países como México, Estados Unidos, Canadá, Líbano y Europa.