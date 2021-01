Medio millón de empleos y u$s 10.000 M: la importancia de la nueva Ley de Economía del Conocimiento

Las proyecciones generan optimismo en las autoridades. Todos los detalles del desarrollo de sector indispensable para el repunte de la economía 2021.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, la administración de Alberto Fernández dio un paso hacia adelante con la promulgación de la nueva Ley de Economía del Conocimiento.

La , María Apólito, adelantó que las autoridades avanzan en la implementación de la ley mediante el lanzamiento de mesas sectoriales a partir de la semana próxima.

En un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Apólito confirmó que "estamos lanzando la semana próxima las mesas de los acuerdos económicos y sociales de la economía del conocimiento".

María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento

"La intención, con sectores, es poder hilar fino una agenda específica de temáticas que complementen la ley", añadió.

Más detalles

La funcionaria precisó los alcances de la nueva Ley de Economía del Conocimiento, sus beneficios y perspectivas durante el encuentro virtual.

En ese contexto, Apólito también recordó que se promulgó un nuevo beneficio, una reducción al 0% de exportación de servicios de aquellas empresas que estén en el grupo de empresas que forman parte de la actividad.

Asimimso, resaltó que la ley promueve el desarrollo de pymes, su federalización y la política de género, además de crear un fondo específico: el Fonpec.

"Es una ley que va a tener un largo by doing porque hay tecnologías que van a cambiar, otras que van a surgir y se van a tener que incorporar, hay beneficios que a determinados sectores de la economía del conocimiento no le son suficientes para terminar su proceso de maduración y vamos a tratar de complementarlos con líneas de apoyo que vayan más allá de la ley", destacó.

Qué dijo CESSI

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo, enfatizó que la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento "será una pieza fundamental para el mercado tecnológico".

En ese sentido, el directivo pronosticó que la iniciativa contribuirá a generar hasta 500.000 nuevos puestos de empleo como así también alcanzar una cifra cercana a los u$s10.000 M en concepto de exportaciones al 2030".

Además, se proyecta en 2021 incrementar un 15% la cantidad de puestos de trabajo, a partir de la mejora que puede representar en el sector.

Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

Por otro lado, Apólito remarcó que este nuevo régimen ofrece incentivos interesantes para que se queden y atraer nuevas empresas, y, en ese contexto, estimó que el factor de los recursos humanos no es menor a tener en cuenta.

"Apostamos a que con los recursos de niveles humanos que tenemos y todo el paquete que estamos desarrollando de formación y capacitación, hagan de la Argentina una propuesta atractiva para que las empresas que ya están se consoliden y crezcan y para las que están buscando dónde invertir e instalarse Argentina pueda ser un destino más que interesante", sostuvoEn ese sentido, la funcionaria resaltó que la Argentina tiene un alto nivel de desarrollo de empresas de las denominadas "unicornio", es decir empresas emergentes, de base tecnológica y que tienen un crecimiento rápido.

Las empresas adquieren el rótulo de "unicornio" cuando su valuación de mercado alcanza los u$s1.000 M."Tenemos el efecto demostración de cinco unicornios y vamos camino a un sexto", precisó Apólito. Y agregó: "Argentina es el país del mundo con más unicornios cada 100.000 habitantes".

"Para nosotros contar con empresas emblemáticas como Mercado Libre o Globant hace al ecosistema de la ‘economía del conocimiento’. Son empresas que traccionan a las pymes, eleva los niveles de exigencias a sus proveedores", aseguró.

Por su parte, Candelo aseveró que "reducir la brecha de género" es un objetivo prioritario del sector.

La nueva reglamentación, en ese sentido, transita por ese camino En la última encuesta del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la Argentina, se reveló que en los últimos 15 años se duplicó la participación de las mujeres dentro del mundo IT.

De mantenerse esta tendencia, "para el año 2024 la fuerza laboral femenina rondaría el 40% del sector, acelerando un objetivo que la industria planeó para 2030".