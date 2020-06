¿Querés trabajar en eCommerce?: estos son los 15 puestos más buscados por las empresas

Todo indica que el e-commerce será la forma de compra más elegida por los consumidores y también por los vendedores. Los puestos más buscados

El aislamiento social preventivo y obligatorio decretado en Argentina por la pandemia del COVID-19 ha cambiado el comportamiento de los consumidores de manera significativa. En este contexto, el e-commerce gana cada vez más adeptos y se posiciona como el canal más elegido por los consumidores.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las ventas a través de comercios online de los supermercados durante las primeras tres semanas de la cuarentena crecieron un 300% en relación a las tres semanas previas al inicio del aislamiento. En el caso de las farmacias el incremento fue de un 60% y en el de la computación del 50%.

En este sentido, dice Miguel Alfonso Terlizzi, presidente de Hucap, "quienes no cuentan con esta modalidad y no pueden operar todavía, no tienen fuentes de ingreso. Para quienes sí pueden operar, de no contar con un canal e-commerce seguramente estarían ‘perdiendo’ muchas ventas ya que hoy más que nunca la gente se está inclinando por la compra online para evitar tener que salir de sus casas".

Te puede interesar Project leaders se buscan: qué perfiles quieren las empresas para desarrollar nuevos negocios y cuánto pagan

El consumidor ha tenido que adaptarse al contexto actual de cuarentena administrada y quienes no eran "habitués" de utilizar el comercio electrónico están ahora conociendo y familiarizándose con sus ventajas.

El eCommerce gana cada vez más relevancia

Si bien el consumidor todavía es omni-channel, todo indica que el e-commerce será la forma de compra más elegida por los consumidores y también por los vendedores, que ven en esta modalidad una oportunidad, con ventas las 24 horas, los 365 días del año, sin limitaciones geográficas pudiendo llegar a cualquier punto del país e incluso el exterior.

Te puede interesar Llegó para quedarse: qué dicen los proyectos de ley que buscan regular el teletrabajo

Es por eso que, los perfiles que componen la cadena del e-commerce serán cada vez más tenidos en cuenta.

El ranking

Estos son algunos de los puestos que componen la cadena del e-commerce:

Te puede interesar Ofrecen home office, sueldo atractivo y necesitan talento: qué buscan y cuánto pagan las ganadoras de la cuarentena

Director Ecommerce: Máximo responsable de lograr la rentabilidad de las plataformas online, aumentando los visitantes y mejorando las tasas de conversión. Gerente Ecommerce: Lidera el desarrollo de la plataforma on- line sobre 3 pilares (tecnológico-comercial-marketing) alineados a la estrategia organizacional. Jefe de Ecommerce: Coordina y ejecuta el desarrollo de la plataforma on- line sobre 3 pilares (tecnológico-comercial-marketing) alineados a la estrategia organizacional Analista de Marketing Digital: Desarrolla la estrategia de marketing digital de la compañía y mide los resultados para potenciar el negocio y posterior toma de decisiones Community Manager: Activa, gestiona y conversa con la comunidad en las diferentes Redes Sociales con el objetivo de posicionar la marca Jefe de Marketing Digital: Lidera y supervisa la estrategia de marketing digital de la compañía. Brinda soluciones para incrementar las visitas al sitio y clientes Especialista SEM – Senior: Tiene por objetivo promocionar los sitios web en los motores de búsqueda aumentando visibilidad en las páginas de resultados Especialista SEO – Senior: Su objetivo es aumentar el tráfico que el sitio recibe desde los motores de búsqueda. Project Manager Digital: Lidera al equipo al creativos en la gestión proyectos digitales de publicidad, videos y/o banners Analista de Desarrollo Mobile: Gestiona y desarrolla soluciones para los operadores móviles, con foco en el diseño y funcionalidad de interfaz. Administrador y Desarrollador Web: Desarrolla, implementa y administra el sitio web o intranet con el objetivo de garantizar el funcionamiento eficiente del mismo Maqueteador Web: Estructura los elementos propuestos por el diseñador a lenguajes y estilos que puedan ser interpretados por un navegador Diseñador Web: Genera la edición de contenido de newsletters, banners animados. Elabora, diseña y maqueta material para redes sociales Analista de Ecommerce: Arma, desarrolla, crea y actualiza contenido y da seguimiento a las publicaciones de los productos que se comercialicen a través de canales electrónicos y/o redes sociales. Diseña las acciones y campañas específicas relacionadas con eventos digitales. Documenta los procesos del circuito de venta del canal digital. Realiza el análisis de KPIs y métricas del e-commerce. Diseñador UI/UX: Diseña el sitio, página o aplicación para web, móvil o tablet a través de la creación de un diseño visual y técnicamente atractivo, haciendo foco en la funcionalidad del mismo. Realiza la selección y distribución de los elementos de la interfaz (ej. textos y campos del formulario), consistencia del diseño (con la plataforma, con otras pantallas), entre otros aspectos.

"Al ser un área dentro de las organizaciones que se encuentra en crecimiento y desarrollo son altamente demandados y poseen una alta tasa de empleabilidad", asegura el ejecutivo.

Asimismo, agrega, "la situación y contexto actual han hecho que se potenciarán las demandas y necesidades en este sentido, donde la oferta no era abundante y la gente dispuesta al cambio laboral era poca, algo similar a lo que sucede con las posiciones de IT/Tecnología, como puedan ser los programadores y desarrolladores, por ejemplo, que distorsionan toda la equidad salarial interna, y además imponen condiciones como teletrabajo full time, esquemas de trabajo sin horarios formales, entre otros".

La demanda de trabajo crece en el sector

Sin lugar a duda, las posiciones que componen la cadena del e-commerce son altamente demandadas y continuarán con esta tendencia. En Argentina, describe Terlizzi, uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas es que el salario se ha visto afectado producto de las últimas devaluaciones sufridas en el país, lo cual ha generado una disminución del costo laboral en dólares en comparativa con otros países de la región. Esto coloca a los profesionales argentinos como un "talento atractivo y económico" para salir a competir en el mercado global. Por un lado, un mercado laboral argentino en retracción con pocas ofertas laborales.

Por otro, condiciones muy atractivas desde el exterior (las cuales no siempre implican relocalización, sino que en muchos casos permiten la posibilidad de trabajar de forma totalmente remota) hacen que los profesionales argentinos tengan los ojos puestos en el extranjero, situación que preocupa a las organizaciones locales en lo que a la atracción y retención de puestos refiere. "El comercio electrónico es una de las industrias que más empleos generará en el corto plazo, solo superada por la economía del conocimiento", resalta el presidente de Hucap.