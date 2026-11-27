Tiendas falsas, mensajes con envíos retenidos y sorteos engañosos: conocé cómo reconocer las trampas y protegé tu dinero y tus datos

Protege tus compras online: actualiza sistemas, activa doble factor y verifica la URL de los comercios.

Ciberdelincuentes imitan marcas como Frávega para robar datos financieros y vender productos que nunca llegan.

ESET Latinoamérica advierte sobre estafas del Black Friday 2026, con precios irreales, urgencias y sitios falsos.

Para identificar más fácil las estafas del Black Friday 2026, ESET Latinoamérica pide revisar cuatro puntos: precios demasiado buenos para ser reales, urgencias del tipo "solo por hoy", remitentes con correos genéricos y vendedores que exigen pagar por transferencia.

A esas alertas se suman tres hábitos: tipear directamente la URL, verificar la reputación del vendedor y pagar con medios que permitan reclamos.

Todo esto importa porque este viernes se desarrolla la nueva edición de la fecha, con descuentos de gran alcance para las compras en línea.

Con las promociones también crecen los intentos de engaño.

Circulan correos, mensajes de WhatsApp y SMS falsos que anuncian grandes ofertas, además de sitios web fraudulentos y estafas en redes sociales.

A la lista se suman el secuestro de cuentas y el malware en anuncios publicitarios.

Las estafas más comunes: tiendas falsas, mensajes y sorteos

El primer golpe son las tiendas falsas. Los cibercriminales copian el logo, los colores y hasta la dirección web de marcas conocidas. La víctima paga por un producto que nunca llega.

El segundo golpe llega por SMS, WhatsApp o correo con descuentos increíbles o envíos "retenidos".

Buscan atraer a las víctimas con ofertas o regalos para recolectar datos personales y los de la tarjeta de crédito. El tercero son los anuncios y sorteos en redes que piden datos para "participar" o llevan a enlaces maliciosos y sitios falsos.

Un caso concreto: el sitio falso que imitaba a Frávega

El laboratorio de ESET Latinoamérica detectó un sitio que suplantaba a Frávega con supuestas ofertas de Black Friday.

Es un ejemplo de cómo los atacantes replican marcas conocidas para robar datos financieros. Además, según advirtió Josep Albors, de ESET España, los ciberdelincuentes preparan estas campañas durante meses.

Otras guías de la temporada coinciden en un hábito simple: abrir la aplicación oficial del comercio o escribir en el navegador la dirección que ya se conoce.

Si un anuncio lleva a una página con una letra cambiada en el nombre de la marca, conviene cerrar la pestaña. Esa revisión mínima ayuda a frenar muchos intentos de phishing.

Consejos de ESET para comprar seguro este Black Friday

Rodrigo Alvarez, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explica que lo principal es estar alerta a los puntos comunes de los engaños.

Los precios irreales, el apuro artificial, los remitentes genéricos y los pedidos de transferencia son las banderas rojas. Ante cualquiera de ellas, lo recomendable es frenar y verificar.

Primero, conviene ingresar la URL de forma manual. Segundo, hay que revisar las reseñas, la reputación y la política de devoluciones del vendedor. Tercero, es mejor elegir medios de pago que habiliten reclamos si algo sale mal.

Protección permanente: actualizaciones, doble factor y seguridad

Alvarez recuerda que las estafas evolucionan, pero la protección también: