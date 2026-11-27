En las últimas 24 horas, la segunda cripto más importante descendió 0,80%. Cómo son los precios de otras monedas y dólares digitales

Ethereum, lanzado por Vitalik Buterin, revolucionó con contratos inteligentes, dApps y tokenización, impulsando la Web3 y NFT desde 2015.

Ethereum cotiza a u$s1.676 con -0,80% de baja; Bitcoin domina el 58,58% del mercado cripto global en las últimas 24 horas.

Criptomonedas como Ethereum y Bitcoin mostraron un leve descenso este viernes, con una capitalización global de u$s2,07 billones.

Este viernes, Ethereum reportó un descenso de 0,80%, ubicándose en u$s1.676, con una capitalización de mercado de u$s204.902,33 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Las criptomonedas suman este viernes 27 de noviembre una capitalización global de u$s2,07 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.284 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,17% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 58,58%, Ethereum ocupa un 9,92%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 31,50%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 27 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s60.147,76 (-0,49%)

Ethereum: u$s1.676 (-0,80%)

BNB: u$s554,47 (0,62%)

Ripple: u$s0,95 (0,14%)

Solana: u$s72,29 (1,96%)

Cardano: u$s0,15 (0,47%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,65%)

Dogecoin: u$s0,06 (1,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 27 de noviembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $106,26 millones

Ethereum: $2,96 millones

BNB: $980.863,41

Ripple: $1.679,38

Solana: $127.675,30

Cardano: $264,12

Polkadot: $1.179,90

Dogecoin: $102,03

Polygon: $137,37

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al viernes 27 de noviembre:

USDT: $1.759,80

DAI: $1.766,41

USDC: $1.761,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.