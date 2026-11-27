La criptomoneda principal registró una merma del 0,50% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Adquirí criptomonedas de forma segura en exchanges autorizadas como Binance o Bitget en Argentina; evitá plataformas inseguras.

En Argentina, Bitcoin supera los $106 millones; consultá cotizaciones de Ethereum, BNB y stablecoins como USDT y DAI en el mercado local.

Bitcoin cotiza a u$s60.191,10 con leve retroceso; el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,07 billones y cayó 0,25%.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s60.191,10 este viernes, lo que equivale a un retroceso del 0,50% y un mercado circulante de u$s1,21 billones, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,07 billones este viernes 27 de noviembre, con 40.284 monedas en circulación.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -0,25% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 58,57%, Ethereum en el 9,92%, y el resto de criptomonedas representa el 31,51%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el viernes 27 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s60.191,10 (-0,50%)

Ethereum: u$s1.677,46 (-0,78%)

BNB: u$s554,50 (0,64%)

Ripple: u$s0,95 (0,13%)

Solana: u$s72,28 (1,91%)

Cardano: u$s0,15 (0,47%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,65%)

Dogecoin: u$s0,06 (1,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este viernes 27 de noviembre:

Bitcoin: $106,26 millones

Ethereum: $2,96 millones

BNB: $980.863,41

Ripple: $1.679,38

Solana: $127.675,30

Cardano: $264,12

Polkadot: $1.179,90

Dogecoin: $102,03

Polygon: $137,37

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 27 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.759,80

DAI: $1.766,41

USDC: $1.761,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Adquirir criptomonedas en Argentina requiere una cuenta en una exchange autorizada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), permitiendo realizar transferencias en pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas.

A continuación, se debe seleccionar la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. En algunos casos, es posible pagar con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Las exchanges también permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos digitales usando QR o claves públicas hacia otras billeteras virtuales.

Otra opción es usar el sistema persona a persona (P2P), que facilita la compra directa entre usuarios.

En este caso, se puede pagar con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es fundamental verificar la reputación del vendedor y el tiempo promedio de liberación de fondos.

Por último, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos por estafas.

Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a fraudes y robos de información.