El complejo en Palermo Soho tendrá más de 500 habitaciones y será operado por Patricio Fuks y Alejandro Frenkel, creadores de Dazzler y Esplendor.

El mercado de capitales argentino vuelve a abrir una puerta directa hacia la economía real y el sector turístico. Balanz -en rol de organizador y colocador-, junto con Macro Securities como co-colocador, lanzará el próximo lunes 30 de noviembre de 2026 la licitación del Tramo II del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario (FCIC) Simon Hotel, considerado el primer vehículo de inversión hotelera listado en BYMA que permite a ahorristas convertirse en copropietarios del hotel boutique más grande de la Argentina.

La nueva colocación se realiza bajo modalidad de subasta pública en pesos a precio de corte único, comenzando el lunes 30 de noviembre a las 10:00 y cerrando el martes 1 de diciembre a las 16:00.

Los interesados podrán participar a partir de un mínimo de 1.000 cuotapartes, equivalentes a aproximadamente u$s700, dentro de un monto máximo de emisión autorizado de $210.000 millones.

Esta etapa da continuidad al primer tramo concretado en octubre de 2026, en el que se colocaron $49.177 millones (unos u$s32 millones), capital que permitió adquirir la manzana completa donde se levantará el complejo en Palermo Soho y asegurar el fondeo inicial de la obra.

"La primera colocación mostró que hay interés por instrumentos que conectan el ahorro con la economía real. Con el Tramo II queremos ampliar la base de inversores en un proyecto sin antecedentes en el país, con transparencia, cotización en BYMA y mercado secundario", destacó Federico Luttini, Director de Private Equity en Balanz, en declaraciones a las que acceció iProUP.

El gigante hotelero de Palermo Soho que cambiará el mapa turístico porteño

El proyecto integrará cuatro unidades de negocio complementarias en una de las zonas con mayor demanda turística de la Ciudad de Buenos Aires, donde arriban 2,8 millones de turistas internacionales por año frente a una oferta hotelera que lleva cerca de tres décadas sin grandes incorporaciones:

Capacidad y amenities: Tendrá más de 500 habitaciones, pileta con patio interno, pool bar, wellness center, espacio de coworking y terraza verde

Espacios comerciales y cocheras: Sumará cerca de 1.400 m² para salones de eventos, unos 1.600 m² de zócalo comercial para retail y gastronomía, y alrededor de 300 cocheras

Operadores con trayectoria: La gestión estará en manos de Patricio Fuks y Alejandro Frenkel, fundadores de las cadenas Dazzler y Esplendor (con más de 40 hoteles en siete países y 4.900 habitaciones desarrolladas), quienes operan desde 2012 el Dazzler Palermo con una ocupación anual superior al 80%

"Simon Hotel Palermo será el hotel de mayor escala que se construirá en Argentina desde el Sheraton de Retiro, inaugurado en 1978. El proyecto representa el regreso de los grandes desarrollos hoteleros al país y propone una nueva forma de entender la experiencia de alojamiento: combinar la capacidad operativa de un hotel de gran tamaño con una identidad boutique", explicó Fuks.

Cómo funciona la inversión en BYMA y cuándo arranca el negocio

A nivel jurídico y financiero, el fondo cerrado es titular -a través del Fideicomiso Godoy Cruz 2000- del 100% del inmueble.

Al cotizar en BYMA, los inversores pueden comprar o vender sus cuotapartes en el mercado secundario según las condiciones de liquidez vigentes utilizando tres símbolos distintos: HSIM (en pesos), HSIMD (en dólar MEP) y HSIMC (en dólar Cable).

De acuerdo con el cronograma técnico informado por Balanz, el inicio de obra está previsto para el primer trimestre de 2027 y la apertura del hotel se estima para el tercer trimestre de 2030.

El retorno del inversor es variable y se compone de dos etapas: durante la construcción no habrá reparto de dividendos, ya que el rendimiento proviene de la apreciación patrimonial de la cuotaparte; una vez que el establecimiento entre en operación y se estabilice (hacia fines de 2030), se prevé distribuir la renta de forma trimestral sujeta a las utilidades realizadas y líquidas del negocio.