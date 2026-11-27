La propuesta contempla que el producto cotice en Nasdaq bajo el ticker "FLNK" y mantenga LINK directamente sobre la red Ethereum

La iniciativa posiciona a Fidelity en competencia con los ETFs de Chainlink de Grayscale y Bitwise ya existentes.

El Fidelity Chainlink Fund cotizará en Nasdaq (FLNK), permitiendo exposición a LINK sin compra o custodia directa.

Fidelity solicitó a la SEC un ETF para Chainlink (LINK), buscando ampliar su presencia en el mercado de activos digitales.

Fidelity presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) una solicitud de registro para lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) que replique el precio de Chainlink (LINK).

El fondo, denominado Fidelity Chainlink Fund, buscará ofrecer exposición a la criptomoneda desde una cuenta de inversión tradicional, sin que los usuarios deban comprar ni custodiar directamente los tokens.

Fidelity apuesta por Chainlink con su propio ETF de LINK

La propuesta contempla que el producto cotice en Nasdaq bajo el ticker "FLNK" y mantenga LINK directamente en la red Ethereum. Para su custodia, la gestora de activos seleccionó a las siguientes firmas:

Anchorage Digital Bank

BitGo Bank & Trust

Coinbase Custody Trust Company

Sin embargo, el fondo no realizará staking ni ofrecerá recompensas adicionales por mantener los activos.

La presentación ante la SEC constituye el primer paso del proceso regulatorio y no implica una aprobación definitiva. Por el momento, la compañía tampoco informó la comisión de administración ni una fecha estimada para el inicio de las operaciones.

El movimiento también llega después de que la plataforma Fidelity Crypto incorporara LINK, junto con Aave (AAVE) y Uniswap (UNI), entre los activos disponibles para operar para sus clientes elegibles.

Además, la compañía ingresó al mercado de las stablecoins en febrero de 2026, cuando lanzó Fidelity Digital Dollar (FIDD), una moneda estable vinculada al dólar y emitida sobre Ethereum.

Fidelity quiere lanzar un ETF de Chainlink y abre una nueva puerta para invertir en LINK

La iniciativa se suma a la estrategia de Fidelity para ampliar su presencia en el mercado de activos digitales, donde ya ofrece productos vinculados a Bitcoin, Ethereum y Solana.

¿Qué es Chainlink y qué otros ETF del token se presentaron antes?

Con este lanzamiento, Fidelity competiría con otros fondos de Chainlink disponibles en Estados Unidos, como los de Grayscale y Bitwise.

Grayscale cuenta con su Chainlink Trust, que comenzó a cotizar como ETF bajo el ticker GLNK en diciembre de 2025, mientras que Bitwise lanzó su propio vehículo, identificado como CLNK, durante 2026.

Chainlink es una red de oráculos descentralizados que conecta contratos inteligentes con información externa a las blockchains.

El token LINK cumple un papel central dentro de ese ecosistema. Se utiliza como medio de pago por los servicios de la red y para compensar a los operadores de nodos que proporcionan datos y otras funcionalidades.

Además, puede utilizarse en mecanismos de staking destinados a reforzar la seguridad de determinados servicios.