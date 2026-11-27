La advertencia expone un riesgo adicional para una industria que ya enfrenta altos costos operativos y presión sobre sus márgenes

Este riesgo agrava la presión sobre el sector, que ya enfrenta baja rentabilidad y altos costos operativos, según datos de Glassnode.

Braiins advierte de ataques a la minería de Bitcoin que desvían el poder de cómputo ajeno y roban recompensas a mineros.

Braiins, una de las principales compañías del sector de minería de Bitcoin, advirtió sobre una serie de ataques informáticos que permiten a delincuentes desviar el poder de cómputo de equipos ajenos y quedarse con las recompensas generadas.

En su blog oficial, la empresa identificó 24 episodios entre el 7 y el 20 de noviembre, con incidentes puntualmente en América Latina y Europa.

Advierten por ataques que permiten minar Bitcoin con equipos ajenos y quedarse con las ganancias

Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad del protocolo Stratum V1 para interceptar y redirigir la comunicación entre los dispositivos y los pools de minería.

De esta manera, los equipos continuaban funcionando con normalidad, pero enviaban el trabajo realizado a servidores controlados por terceros. Así, sus propietarios seguían pagando electricidad y mantenimiento sin recibir los ingresos correspondientes.

El poder de cómputo comprometido llegó a alcanzar los 1,9 exahashes por segundo (EH/s), según los registros de Braiins.

La compañía advirtió que el problema radica en que muchas conexiones todavía utilizan Stratum V1 sin cifrado ni mecanismos adecuados de autenticación, lo que dificulta detectar estos ataques.

Bitcoin enfrenta una amenaza que desvía el trabajo de los mineros y pone en riesgo sus ingresos

Como respuesta, recomendó migrar a Stratum V2, una versión que incorpora cifrado y autenticación, o proteger las conexiones existentes mediante TLS ( Transport Layer Security ) con validación de certificados.

Asimismo, lanzó actualizaciones de su firmware y herramientas para reforzar la seguridad de los equipos.

En paralelo, publicó una nueva versión de su firmware, Braiins OS 26.11, que incorpora soporte para conexiones Stratum V1 mediante TLS con validación de certificados y nombres de dominio.

La advertencia expone un riesgo adicional para una industria que ya enfrenta altos costos operativos y presión sobre sus márgenes. Aunque los ataques no comprometen directamente la red Bitcoin, sí pueden provocar pérdidas económicas para los mineros al permitir que terceros se apropien de las recompensas generadas por sus instalaciones.

La minería de Bitcoin enfrenta una crisis de rentabilidad y las empresas buscan alternativas

La minería de Bitcoin atraviesa un período de presión sobre su rentabilidad, marcado por la caída del poder de cómputo de la red, menores ingresos por unidad de procesamiento y el cierre de operaciones menos eficientes.

Según datos de Glassnode, el hashrate global retrocedió alrededor de un 8% interanual, en lo que representa su primera contracción anual desde 2021.

El escenario también se refleja en los ingresos de los mineros. Durante junio de 2026, el hashprice —indicador que mide cuánto genera diariamente cada unidad de poder de cómputo— registró un mínimo histórico de u$s27,70 por PH/s.

A su vez, CoinShares estimó que el costo promedio de caja antes de impuestos para producir un bitcoin entre las compañías cotizantes analizadas rondó los u$s75.500 durante el segundo trimestre.

Frente a este panorama, varias empresas comenzaron a diversificar sus negocios y destinar parte de su infraestructura eléctrica y tecnológica a servicios de inteligencia artificial y centros de datos.

Esta reconversión busca aprovechar instalaciones existentes para generar nuevos ingresos y reducir la dependencia de las recompensas por minar criptomonedas.

La industria también deberá prepararse para el próximo halving, previsto para 2028, cuando la recompensa por bloque volverá a reducirse a la mitad.