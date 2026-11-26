El banco relacionó el deterioro de la valoración de la empresa con señales de capitulación y también advirtió sobre los retiros de los ETF

Estas métricas reflejan mayor cautela entre inversores, pero no confirman un piso ni el fin de la corrección de Bitcoin.

El banco destacó persistentes retiros de capital del ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, incluso con repunte.

JPMorgan advierte señales de capitulación en el mercado de Bitcoin por caída en la valoración de Strategy y retiros de ETF.

Los analistas de JPMorgan advirtieron sobre posibles señales de capitulación en el mercado de Bitcoin (BTC), luego de que la valoración de Strategy frente a sus reservas de la criptomoneda cayera a un mínimo histórico.

El diagnóstico también tuvo en cuenta las salidas de capital del ETF de BlackRock, que registró retiros persistentes durante las últimas semanas.

El informe fue elaborado por el equipo de analistas del banco, encabezado por Nikolaos Panigirtzoglou.

Según los datos, la relación entre el valor empresarial de Strategy y sus tenencias de BTC cayó por debajo del mínimo registrado a fines de junio.

La cifra encendió una señal de alerta para los especialistas, ya que refleja un deterioro en la valoración de una de las compañías con mayor exposición a Bitcoin.

Sin embargo, no significa que el precio de la criptomoneda haya encontrado un piso ni que la corrección haya terminado.

Strategy cotiza por debajo del valor de sus bitcoins

Strategy construyó su modelo de negocio alrededor de la acumulación de BTC: por tal motivo, la relación entre su valoración y el valor de sus reservas es uno de los indicadores que siguen los analistas para medir el interés del mercado por sus acciones.

Cuando el indicador cae por debajo de 1, significa que la valoración de la empresa es inferior al valor de los bitcoins que mantiene.

En este caso, JPMorgan interpretó que el nivel de 0,88 veces representa una posible señal de capitulación en el mercado.

Igualmente hay una diferencia entre la medición del banco y el indicador que publica la propia compañía.

Strategy utiliza el múltiplo de valor neto de activos (mNAV), una métrica que contempla:

sus reservas de bitcoin

su deuda

los derechos preferentes

los activos en dólares.

El indicador publicado por Strategy marcó 0,88 veces durante la mañana del 25 de noviembre y luego subió a 0,94 veces. Sin embargo, estos valores no coinciden con el cálculo de JPMorgan, ya que el banco no especificó la metodología que utilizó para medir la relación entre la valoración de la compañía y sus reservas de Bitcoin.

BlackRock también registra salidas de capital

La advertencia de JPMorgan coincidió con una racha de retiros en el iShares Bitcoin Trust (IBIT), el fondo cotizado de Bitcoin al contado de BlackRock con mayor capitalización de mercado.

Según los analistas, el ETF registró salidas de capital incluso durante un breve repunte del precio de BTC.

Además, indicaron que el ritmo de los retiros podría haber superado al observado entre principios de mayo y fines de junio.

Uno de los movimientos más importantes se produjo cuando IBIT registró salidas por u$s541 millones, un récord para el fondo. En la misma jornada, los ETF de Bitcoin al contado de los Estados Unidos acumularon retiros netos por u$s582 millones.

La semana anterior, los especialistas de JPMorgan también habían indicado que los inversores minoristas podrían explicar parte de las salidas recientes de los ETF de criptomonedas.

Entre las posibles razones, mencionaron que algunos participantes del mercado habrían trasladado su dinero hacia fondos cotizados de acciones.

Qué puede pasar con Bitcoin tras las señales de JPMorgan

Para los analistas, la caída de la valoración de Strategy y los retiros de los ETF reflejan un escenario de mayor cautela entre los inversores.

Sin embargo, se trata de indicadores diferentes y no permiten anticipar por sí solos cuál será el próximo movimiento de Bitcoin.

El descuento de Strategy muestra cómo el mercado valora a una compañía en relación con sus reservas de la criptomoneda, mientras que los flujos de IBIT permiten observar el comportamiento de los inversores frente a un instrumento de inversión tradicional.

En ese contexto, JPMorgan considera que el deterioro de estos indicadores podría ser una señal de capitulación.

La evolución del precio de Bitcoin, las nuevas entradas y salidas de los ETF y la valoración de Strategy serán claves para determinar si la presión vendedora comienza a moderarse.