Ualá anunció la renovación de la sección Tarjetas de crédito y mejoras en la funcionalidad de Transferencias dentro de la plataforma.

En la Argentina y México , el neobanco latinoamericano fundado por Pierpaolo Barbieri decidió renovar la sección de 'Tarjeta de crédito' con el objetivo de que los usuarios posean un control más fácil, rápido e intuitivo sobre el control de sus finanzas.

Entre los cambios aparecen:

Ciclo en curso siempre a mano, para revisar lo que llevás consumido, tu disponible y las fechas clave

Resumen claro y al día, para consultar el estado en todo momento y pagarlo desde ahí

Más seguridad para ver los datos de la tarjeta y congelarla

Por otro lado, Ualá también anunció mejoras en el apartado Transferencias.

La firma precisó que a partir de ahora se puede escanear un alias, CBU o CVU directamente con la cámara, sin necesidad de tipear, y agendar contactos con apodos e íconos para identificarlos y encontrarlos fácilmente.

¿Qué ventajas ofrece la tarjeta de crédito de Ualá?

La tarjeta de crédito Ualá se puede solicitar directamente desde la aplicación, sin costo de emisión ni mantenimiento, y funciona con Mastercard internacional, por lo que permite comprar en comercios físicos y tiendas online de Argentina y del exterior.

Además, ofrece una tarjeta virtual inmediata para comenzar a operar sin esperar el plástico, la posibilidad de realizar compras en cuotas —según las condiciones del comercio— y pagos contactless una vez habilitada esta función.

La tarjeta permite realizar pagos desde el celular a través de Apple Pay y Google Pay, además de utilizarse para compras online en comercios que acepten Mastercard. También puede asociarse a débitos automáticos para pagar servicios, suscripciones y otros consumos recurrentes.

Entre sus herramientas de administración, la aplicación envía notificaciones por cada compra y permite congelar o descongelar el plástico desde la app, para bloquearlo temporalmente cuando el usuario lo necesite.

Desde la sección Tarjeta de Crédito de la billetera, los usuarios pueden consultar los movimientos, revisar el resumen y gestionar los pagos de la deuda.

La aplicación permite cancelar el importe mínimo, un monto parcial o el total, según las alternativas disponibles. También contempla el pago de consumos en dólares con dólares, siguiendo las indicaciones de la plataforma para descontar los impuestos que correspondan al pago en pesos.

Además, desde la app se pueden consultar los datos de la tarjeta virtual —número, vencimiento y código de seguridad— mediante un mecanismo de autenticación.