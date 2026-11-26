En las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda líder subió un 4,81%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

XRP, creada por Ripple en 2012, destaca por su escalabilidad para pagos globales, pese a desafíos legales con la SEC.

El mercado global de criptomonedas alcanzó los u$s2,08 billones, con Bitcoin y Ethereum dominando la capitalización.

XRP, la cuarta criptomoneda, subió un 4,81% a u$s0,95; su mercado ya supera los u$s60.410 millones.

El precio de XRP, la cuarta criptomoneda más relevante, subió 4,81% en las últimas 24 horas, tocando los u$s0,95, con un mercado de u$s60.410,13 millones, de acuerdo con Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, jueves 26 de noviembre, una capitalización de u$s2,08 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.283 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 3,26% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,74%, Ethereum mantiene un 10,01%, y el resto agrupa el 31,25%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el jueves 26 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s60.767,90 (3,63%)

Ethereum: u$s1.703,91 (3,75%)

BNB: u$s551,93 (2,41%)

Ripple: u$s0,95 (4,81%)

XRP: u$s70,91 (4,74%)

Cardano: u$s0,15 (6,86%)

Polkadot: u$s0,68 (6,60%)

Dogecoin: u$s0,06 (6,10%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 26 de noviembre:

Bitcoin: $108,16 millones

Ethereum: $3,02 millones

BNB: $980.709,41

Ripple: $1.691,35

XRP: $126.036,80

Cardano: $265,31

Polkadot: $1.204,34

Dogecoin: $100,99

Polygon: $136,05

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al jueves 26 de noviembre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.768,60

DAI: $1.772,07

USDC: $1.770,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, es una criptomoneda respaldada por Ripple. Diseñada para resolver los retos de velocidad y costo en los pagos internacionales, XRP se posiciona como una opción eficiente.

A diferencia de Bitcoin, XRP no utiliza minería ni mecanismos como el Proof of Work. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su escalabilidad.

Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, permitiendo que XRP facilite pagos rápidos y accesibles.

Aunque existen críticas por su centralización, XRP ha demostrado su capacidad como una herramienta confiable. Ripple continúa mejorando la seguridad y funcionalidad de su red.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas líderes en el mercado global.