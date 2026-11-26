La criptomoneda número dos subió 3,64% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Es clave en la tokenización (NFTs, stablecoins) y desarrollo de la Web3, potenciando una Internet descentralizada y segura.

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin, impulsó las dApps y contratos inteligentes, ampliando el uso de las criptomonedas.

Ethereum cotiza a u$s1.703,70 en Binance y subió 3,64% en 24h, impulsando el mercado cripto global a u$s2,08 billones.

Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, cotiza este jueves a u$s1.703,70 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 3,64% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s208.283,97 millones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,08 billones de capitalización este jueves 26 de noviembre, con 40.283 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 3,06% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,75%, mientras Ethereum capturó un 10,01%. Las demás criptomonedas concentraron el 31,24% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del jueves 26 de noviembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s60.779,27 (3,67%)

Ethereum: u$s1.703,70 (3,64%)

BNB: u$s551,27 (2,23%)

Ripple: u$s0,95 (4,38%)

Solana: u$s70,82 (4,59%)

Cardano: u$s0,15 (6,14%)

Polkadot: u$s0,67 (5,85%)

Dogecoin: u$s0,06 (5,55%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este jueves 26 de noviembre:

Bitcoin: $107,56 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $976.657,91

Ripple: $1.683,84

Solana: $125.472,70

Cardano: $263,90

Polkadot: $1.196,09

Dogecoin: $100,62

Polygon: $135,73

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este jueves 26 de noviembre son las siguientes:

USDT: $1.768,30

DAI: $1.773,68

USDC: $1.771,90

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, ha sido uno de los proyectos más innovadores en el espacio de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin se centraba en la descentralización del dinero, Ethereum amplió las posibilidades al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante el uso de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten de forma autónoma cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios y garantizando mayor transparencia y seguridad.

El éxito del proyecto se cimentó en un financiamiento colectivo realizado en 2014, lo que permitió el lanzamiento oficial de Ethereum junto con su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes no solo facilitaban el intercambio de valor, sino que también abrieron la puerta para aplicaciones en sectores como la salud, la logística, el arte y la educación.

Ethereum también fue pionero en el concepto de tokenización, que permitió la creación de activos digitales como las stablecoins y los NFT (tokens no fungibles).

Las stablecoins, cuyo valor está respaldado por monedas tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad en comparación con las criptomonedas más volátiles, mientras que los NFT han permitido una nueva forma de propiedad digital y de intercambio en mercados como el arte.

Con la Ethereum Virtual Machine (EVM), Ethereum ha permitido que otros proyectos como BNB y Avalanche crearan sus propias redes basadas en su tecnología.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha permitido mejorar la escalabilidad y la eficiencia de las transacciones, reduciendo el costo de las mismas y aumentando su velocidad.

Ethereum también es un actor clave en el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que prioriza la privacidad y autonomía del usuario.

La Web3 busca eliminar los intermediarios tradicionales, como gobiernos y grandes empresas, y poner el control en manos de los individuos, creando un entorno más seguro, transparente y justo.