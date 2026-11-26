En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 3,33%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Adquiere criptomonedas de forma segura en Argentina vía exchanges como Binance o Bitget, verificando siempre al vendedor y evitando riesgos.

Las principales criptomonedas como Ethereum y Ripple mostraron alzas, con sus cotizaciones en dólares y pesos argentinos.

Bitcoin superó u$s60.590,47 (+3,33%), elevando la capitalización del mercado de criptomonedas a u$s2,08 billones este jueves.

Bitcoin, la la divisa digital de mayor capitalización de mercado con un valor total de u$s1,22 billones, registró un aumento de 3,33% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s60.590,47 por unidad este jueves, según datos de Binance.

El jueves 26 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,08 billones, según el panel de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales creció un 2,88% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,70%, mientras que Ethereum posee un 10,01%, y las otras monedas sumaron el 31,29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 26 de noviembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s60.590,47 (3,33%)

Ethereum: u$s1.699,50 (3,34%)

BNB: u$s550,44 (2,09%)

Ripple: u$s0,95 (4,28%)

Solana: u$s70,69 (4,35%)

Cardano: u$s0,15 (5,93%)

Polkadot: u$s0,67 (5,66%)

Dogecoin: u$s0,06 (5,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al jueves 26 de noviembre:

Bitcoin: $107,91 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $976.657,91

Ripple: $1.683,84

Solana: $125.472,70

Cardano: $263,90

Polkadot: $1.196,09

Dogecoin: $100,62

Polygon: $135,73

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 26 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.768,80

DAI: $1.774,53

USDC: $1.771,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos y fondear la cuenta para comprar criptomonedas.

Luego, se debe elegir la criptomoneda deseada para invertir. Además, algunas plataformas permiten realizar compras mediante tarjetas de crédito y servicios como Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y enviarlos a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra posibilidad es utilizar el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores realizan transacciones directas.

Este método permite el uso de diversos medios de pago, como cuentas fintech, bancarias y plataformas como PayPal o similares. Es fundamental revisar la reputación del vendedor antes de concretar cualquier operación.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de sistemas de protección expone a los usuarios a posibles fraudes y robos de datos.