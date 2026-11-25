Un pago aprobado, una devolución en otro sistema y una venta sin identificar: la conciliación de pagos es el costado oculto de cada cobro en la región

Rebill recaudó u$s5,4 millones para expandir su plataforma en América Latina y EE. UU., afrontando la complejidad de los pagos locales y la conciliación.

Una investigación de PYMNTS Intelligence y Spreedly revela que 78% de empresas con orquestación avanzada mejoró un 2% la finalización de compras.

La orquestación de pagos optimiza la gestión de transacciones, reduce costos y mejora ventas al coordinar proveedores y métodos de pago.

Las organizaciones deben orquestar mejor sus pagos para sostener las ventas ante caídas de proveedores, reducir costos de integración, incorporar nuevos medios sin reconstruir la plataforma, mejorar la aprobación de operaciones, simplificar la conciliación, controlar credenciales y datos y adaptarse a las diferencias locales de cada país.

Sumar tarjetas, transferencias y billeteras facilita una compra, pero puede volver la operación más difícil de administrar.

Cada conexión incorpora respuestas, reportes y procedimientos propios.

Cuando el negocio crece, la pregunta deja de ser cuántos medios acepta y pasa a ser cómo coordinarlos.

La orquestación de pagos es la capa tecnológica que conecta distintos proveedores y organiza el recorrido de cada transacción.

Incluye reglas de procesamiento, rutas alternativas ante una falla y herramientas para sumar nuevos métodos.

Una señal desde los Estados Unidos: infraestructura y desempeño

Una investigación de PYMNTS Intelligence y Spreedly, publicada en julio de 2026, aporta evidencia sobre la relación entre infraestructura y desempeño.

Relevó a 110 empresas radicadas en Estados Unidos, con ingresos anuales de al menos USD 10 millones, entre el 16 y el 31 de marzo.

El estudio distingue cinco capacidades: enrutamiento dinámico automatizado, actualización frecuente de reglas, procesamiento alternativo ante fallas, control interno de credenciales tokenizadas y posibilidad de agregar medios de pago sin una reconstrucción técnica importante.

Entre las compañías que reunían las cinco, el 78% informó mejoras de al menos 2% en la finalización de compras, frente al 7% de las que tenían una o dos.

Son resultados declarados dentro de esa muestra: no demuestran causalidad ni permiten anticipar una mejora equivalente para cualquier empresa.

La presión alcanza tanto a compañías estadounidenses que venden en América Latina como a empresas argentinas, mexicanas o colombianas con operaciones en varios países.

Conciliación de pagos: integrar proveedores también es integrar información

El problema puede aparecer de formas menos visibles que una caída: un pago figura aprobado en un sistema y una devolución se registra en otro.

El área contable debe vincular ambos movimientos con la venta original, y sin identificadores consistentes el trabajo termina en verificaciones manuales.

La conciliación de pagos permite relacionar las operaciones comerciales con los registros de los proveedores y los movimientos de fondos.

Para evaluar una integración, importa qué datos conserva cada transacción, cómo informa sus cambios de estado y cómo identifica comisiones, devoluciones o ajustes.

El Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado del Banco de Pagos Internacionales actualizó en febrero de 2026 sus requisitos para usar ISO 20022 en pagos transfronterizos, con el fin de lograr un intercambio de información más consistente y reducir la fragmentación.

El organismo aclara que son orientaciones y no exigencias regulatorias, y que sus beneficios dependen de una implementación amplia y coherente.

América Latina: un mercado que sigue siendo profundamente local

Para una empresa con clientes en Argentina, México y Colombia, las diferencias no terminan en la moneda: cada país tiene redes y participantes distintos.

Francisco Andrés León, cofundador y Chief Strategy Officer de Rebill, sostiene que la región parece un solo mercado desde afuera, pero en pagos sigue siendo "profundamente local".

La orquestación opera sobre parte de esa complejidad, pero no reemplaza las obligaciones locales ni vuelve idénticos todos los métodos.

La disponibilidad de cada alternativa depende del país, de los acuerdos comerciales y de las condiciones de procesamiento.

Un trabajo de marzo de 2026 de la serie BIS Papers identifica la limitada interoperabilidad y las diferencias institucionales entre los principales obstáculos de los pagos transfronterizos.

Sus autores sostienen que resolverlos requiere cooperación pública, armonización de estándares y mejoras en los regímenes de cumplimiento.

Rebill y el capital que acompaña la infraestructura de pagos

Rebill anunció en octubre una ronda pre-Serie A de u$s5,4 millones, con la que superó los u$s9 millones de financiamiento acumulado desde su fundación en 2020.

Participaron Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, y un ejecutivo de SpaceX que invierte a título personal.

Según medios locales, la ronda se cerró en septiembre y Rauch volvía a invertir en la compañía.

Entre sus inversores anteriores figuran Tiger Global, Y Combinator, SV Angel, Soma Capital y Arash Ferdowsi, cofundador de Dropbox.

El capital permitirá profundizar los mercados actuales, incorporar clientes de mayor escala y ampliar servicios, con operaciones informadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

La ronda financiará la expansión en Estados Unidos y dos negocios nuevos: Rebill Treasury, para gestionar fondos, y Rebill Platforms, para integrar pagos en otras plataformas.

Cómo medir una arquitectura de pagos que acompañe al negocio

Entre enero y septiembre, la compañía cuadruplicó sus comercios activos y triplicó el volumen mensual procesado, y busca multiplicar por 10 su negocio en los próximos 12 meses.

Evaluar una solución de pagos exige mirar el recorrido completo de la operación: comparar solo la comisión deja afuera el tiempo de integración, la atención de excepciones y el esfuerzo de conciliación.

También importan la calidad de los reportes y la capacidad para incorporar cambios.

La tasa de aprobación debe analizarse por país, método y tipo de operación, porque un promedio agregado puede ocultar diferencias importantes.

Conviene separar los problemas técnicos de los rechazos del emisor, los controles de riesgo o las condiciones de la transacción, ya que cada causa requiere una respuesta distinta.

La continuidad exige acuerdos, credenciales compatibles y controles que eviten duplicaciones, y su utilidad depende de que la ruta alternativa funcione cuando aparece el incidente.

El desafío es construir una arquitectura que acompañe el crecimiento sin trasladar cada nueva conexión a más trabajo manual, más incertidumbre o menos control sobre el dinero.