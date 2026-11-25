La divisa digital ubió 0,12% en las últimas 24 horas. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y los dólares cripto

A pesar de retos legales con la SEC, XRP mantiene su rol clave en los pagos internacionales, con adopción financiera.

Fundada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, XRP procesa hasta 1.500 transacciones por segundo.

XRP, la criptomoneda de Ripple, optimiza pagos internacionales rápidos y económicos con su algoritmo de consenso "RippleNet".

XRP subió 0,12% en las últimas 24 horas, situándose en u$s0,93 por unidad este miércoles, con una capitalización de u$s58.753,04 millones, según Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,05 billones este miércoles 25 de noviembre, según el monitoreo de 40.281 monedas en CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,37% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,57%, mientras Ethereum capturó un 10,01%. Las demás criptomonedas concentraron el 31,42% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este miércoles 25 de noviembre:

Bitcoin: u$s59.709,08 (-0,61%)

Ethereum: u$s1.679,97 (-0,17%)

BNB: u$s548,28 (-0,36%)

Ripple: u$s0,93 (0,12%)

XRP: u$s69,58 (0,03%)

Cardano: u$s0,14 (-1,34%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,46%)

Dogecoin: u$s0,05 (-0,92%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 25 de noviembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $105,89 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $971.552,92

Ripple: $1.638,83

XRP: $123.180,80

Cardano: $254,65

Polkadot: $1.166,12

Dogecoin: $97,25

Polygon: $134,79

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este miércoles 25 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.763,80

DAI: $1.770,08

USDC: $1.765,30

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP se destaca como una de las criptomonedas más populares, desarrollada por la empresa Ripple. Nacida en 2012 gracias a Chris Larsen y Jed McCaleb, tiene como objetivo optimizar los pagos internacionales, mejorando velocidad y reduciendo costos, problemas comunes en los sistemas tradicionales de transferencias.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería mediante Proof of Work ni validación Proof of Stake. En su lugar, emplea un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que facilita transacciones rápidas y eficaces, procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum.

Ripple, como empresa respaldante, ha logrado colaboraciones clave con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP apoyar pagos internacionales rápidos y económicos, impulsando su adopción en el sector financiero.

Aunque se ha cuestionado a XRP por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha mostrado ser una herramienta eficiente y económica para pagos. Ripple sigue fortaleciendo la red invirtiendo en infraestructura y seguridad, aumentando la confianza en el ecosistema.

A pesar de retos legales como las demandas de la SEC, XRP conserva su lugar como una de las criptomonedas principales y un pilar en los pagos internacionales.