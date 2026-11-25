La sexta criptomoneda en importancia se mantuvo estable en las últimas 24 horas. Los valores de otras cripto y dólares digitales

Aunque ha enfrentado desafíos de estabilidad, su alta velocidad y bajos costos la posicionan como una alternativa clave frente a redes tradicionales.

La red se diferencia por su mecanismo Proof of History, que permite procesar miles de transacciones por segundo, superando la escalabilidad de Ethereum.

Solana cotiza a u$s69,60 este miércoles, consolidándose como la sexta criptomoneda con mayor capitalización de mercado, valorada en u$s41.213 millones.

Solana, la sexta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s41.213,98 millones, registró un aumento de 0,06% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s69,60 por unidad este miércoles, según datos de Binance.

Este miércoles 25 de noviembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,05 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 40.281 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -0,43% en las últimas horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,56%, mientras que Ethereum posee un 10,01%, y las otras monedas sumaron el 31,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este miércoles 25 de noviembre:

Bitcoin: u$s59.696,31 (-0,63%)

Ethereum: u$s1.678,73 (-0,24%)

BNB: u$s548,23 (-0,37%)

Ripple: u$s0,92 (0,11%)

Solana: u$s69,60 (0,06%)

Cardano: u$s0,14 (-1,34%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,46%)

Dogecoin: u$s0,05 (-0,92%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este miércoles 25 de noviembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $105,89 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $971.552,92

Ripple: $1.638,83

Solana: $123.180,80

Cardano: $254,65

Polkadot: $1.166,12

Dogecoin: $97,25

Polygon: $134,79

Asimismo, este miércoles 25 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.763,80

DAI: $1.770,08

USDC: $1.765,30

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que ha revolucionado la tecnología descentralizada. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, fundó el proyecto en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

El elemento diferenciador de Solana es su mecanismo "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones, reduciendo costos y aumentando la velocidad. Ethereum, por ejemplo, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, mientras que Solana puede gestionar miles, consolidándose como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de la red principal de Solana en 2020 marcó un hito en el sector blockchain, permitiendo el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución económica y veloz frente a los altos costos de gas de Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente, atrayendo desarrolladores interesados en aprovechar su escalabilidad y rendimiento. Aunque Ethereum sigue siendo líder por su adopción global, Solana se posiciona como una opción atractiva para proyectos que necesitan alta capacidad y bajos costos.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, su equipo y comunidad han trabajado arduamente para fortalecer la infraestructura y superar estos obstáculos.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y accesibilidad, y posicionándose como un fuerte competidor de Ethereum en el ecosistema cripto.