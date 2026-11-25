La criptomoneda de mayor capitalización retrocedió 0,80% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin, lanzado en 2009 por Satoshi Nakamoto, busca un sistema de transacciones descentralizado y limitado a 21 millones.

Ethereum a u$s1.678,70 y XRP a u$s0,92; en Argentina, Bitcoin se negocia a $105,62 millones, USDT a $1.764,20.

Bitcoin cayó un 0,80% a u$s59.654,60 este miércoles, impactando en la capitalización global de criptomonedas.

Este miércoles, Bitcoin experimentó un retroceso de 0,80%, ubicando su precio en u$s59.654,60 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,20 billones, según el panel de Binance.

CoinMarketCap registra este miércoles 25 de noviembre una capitalización de u$s2,05 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.281 monedas.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -0,63% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 58,53%, Ethereum logró un 10,01%, y las demás monedas un 31,46%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha miércoles 25 de noviembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s59.654,60 (-0,80%)

Ethereum: u$s1.678,70 (-0,34%)

BNB: u$s548,38 (-0,33%)

Ripple: u$s0,92 (-0,07%)

Solana: u$s69,46 (-0,21%)

Cardano: u$s0,14 (-1,52%)

Polkadot: u$s0,66 (-0,57%)

Dogecoin: u$s0,05 (-0,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, miércoles 25 de noviembre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $105,62 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $968.729,39

Ripple: $1.635,29

Solana: $122.790,40

Cardano: $254,31

Polkadot: $1.161,85

Dogecoin: $97,22

Polygon: $134,36

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 25 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.764,20

DAI: $1.770,25

USDC: $1.765,80

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo de energía.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparado con el oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, han surgido soluciones como la Lightning Network que ayudan a mejorar estos aspectos.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada, con un impacto profundo en la industria financiera global.