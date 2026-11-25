La iniciativa se suma a la ola de bancos europeos como Intesa Sanpaolo, Openbank y entidades alemanas bajo el marco regulatorio MiCA.

La integración entre la banca tradicional y las criptomonedas sumó un nuevo capítulo en Europa. UniCredit, el segundo banco más grande de Italia, abrió la posibilidad de que sus clientes minoristas inviertan en Bitcoin (BTC) mediante un certificado estructurado a seis años que garantiza la devolución del 100% del capital al vencimiento, incluso si la cotización de la criptomoneda cae.

Según detalló la entidad, se trata del primer instrumento de estas características dirigido al público minorista en el mercado italiano, una alternativa regulada para ahorristas conservadores que buscan exposición al sector sin asumir el riesgo de perder su inversión inicial.

La propuesta llega en un momento en que Bitcoin opera cerca de los u$s58.800–u$s60.000, aproximadamente un 50% por debajo de su récord histórico.

¿Cómo funciona el certificado de Bitcoin de UniCredit y cuál es su límite de ganancia?

El nuevo producto replica el comportamiento del iShares Bitcoin ETP de BlackRock, está denominado en euros y se negocia en la Bolsa de Valores de Múnich.

Su diseño equilibra protección y rendimiento bajo condiciones precisas: como contrapartida por el seguro contra pérdidas, el rendimiento máximo está limitado al 65% sobre el capital invertido, por lo que los ahorristas ceden eventuales subas extraordinarias a cambio de previsibilidad.

Las características principales del instrumento son:

Inversión mínima y plazo: Exige un monto inicial de 1.000 euros (equivalentes a unos u$s1.150 ) a un horizonte de seis años . Si bien su cotización puede oscilar en el mercado secundario antes de esa fecha, al cumplirse el plazo el inversor recupera el 100% del capital aportado en caso de un escenario bajista

Tope de ganancia del 65%: Como contrapartida por el seguro contra pérdidas, el rendimiento máximo está limitado al 65% sobre el capital invertido , por lo que los ahorristas ceden eventuales subas extraordinarias a cambio de previsibilidad

Ventana de suscripción: Según informó Teleborsa, las suscripciones estarán habilitadas entre el 24 de noviembre y el 18 de diciembre de 2026 exclusivamente para clientes seleccionados de UniCredit Italia mediante sus servicios de asesoramiento financiero

¿Qué otros bancos europeos están ofreciendo acceso a criptomonedas?

UniCredit ya había explorado este segmento previamente con un certificado en dólares vinculado al fondo IBIT de BlackRock destinado a clientes profesionales.

Ahora, su desembarco minorista acompaña una tendencia más amplia dentro de la Unión Europea al amparo del reglamento MiCA:

Intesa Sanpaolo: El mayor banco de Italia incrementó sus tenencias de criptoactivos hasta los u$s235 millones durante el primer trimestre de 2026

Entidades alemanas: Cientos de bancos cooperativos ya permiten operar criptomonedas desde la aplicación VR Banking, mientras que la red de cajas de ahorro Sparkassen prepara un despliegue con potencial para alcanzar a cerca de 50 millones de clientes

Openbank: El banco digital del grupo Santander habilitó la compraventa de criptomonedas para sus usuarios en Alemania y España

El paso dado por UniCredit refleja un giro gradual pero significativo en las finanzas tradicionales europeas: lejos del rechazo de años anteriores, los grandes bancos comienzan a diseñar productos híbridos con respaldo institucional para captar a los ahorristas que desconfían de la volatilidad directa del mercado cripto.