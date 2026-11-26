La transmisión en vivo coincidió con la presentación del auto volador de Tesla y reunió a más de medio millón de usuarios durante dos horas.

La sofisticación de los videos falsificados con inteligencia artificial (deepfakes) acaba de protagonizar uno de los intentos de fraude más masivos registrados en el ecosistema de activos digitales. El exchange estadounidense Coinbase informó que logró bloquear transferencias por un total de u$s4,7 millones destinadas a una estafa que suplantó la identidad de Elon Musk durante una transmisión en vivo por YouTube seguida por más de 500.000 espectadores.

El ataque aprovechó el impacto mediático de la presentación del auto volador de Tesla para emitir un falso evento paralelo en el que una réplica digital del magnate prometía duplicar las criptomonedas que los usuarios enviaran a determinadas billeteras.

Según reportó Bleeping Computer, en apenas dos horas cientos de clientes intentaron transferir millones de dólares hacia las cuentas controladas por los estafadores.

Un dato que encendió las alertas de seguridad es que entre quienes cayeron en el engaño no solo figuraban principiantes, sino también inversores con varios años de trayectoria operando en el mercado cripto.

¿Cómo operó la estafa con el falso Elon Musk sin hackear ninguna cuenta?

A diferencia de los ciberataques tradicionales que buscan robar contraseñas o vulnerar claves de acceso, esta maniobra apostó íntegramente a la ingeniería social apoyada en eventos reales de alta exposición pública:

Coincidencia con un lanzamiento oficial: Los delincuentes montaron la transmisión fraudulenta mientras se desarrollaba el evento real de Tesla, logrando credibilidad inmediata y captando más de medio millón de visualizaciones.

Autorización voluntaria de la víctima: El falso video pedía realizar un depósito previo con la promesa de recibir el doble de forma instantánea, logrando que los propios titulares iniciaran sesión y confirmaran los envíos desde sus cuentas legítimas.

¿Cómo logró Coinbase frenar el 91% de las transferencias sospechosas?

El hecho de que las operaciones fueran aprobadas por los dueños reales de las billeteras representó un reto técnico para los controles convencionales, ya que no existía un ingreso no autorizado desde un dispositivo extraño.

"La mayoría de los mecanismos de defensa contra el fraude están diseñados para identificar actividades que el cliente no ha autorizado. Pero eso no es lo que ocurrió en este caso. El cliente había iniciado sesión, pulsó el botón de confirmar y creyó estar ante la oportunidad de su vida", explicaron desde Coinbase.

Sin embargo, el motor de prevención de estafas de la plataforma -también impulsado por modelos de inteligencia artificial- identificó patrones irregulares en el flujo de envíos hacia esas direcciones y consiguió frenar de forma automática el 91% de los intentos, protegiendo fondos por u$s4,7 millones sin necesidad de intervención humana.

El episodio deja en evidencia que, frente a videos hiperrealistas generados con IA capaces de imitar voces y gestos en tiempo real, ninguna figura pública ni empresa tecnológica regala dinero ni duplica criptomonedas a cambio de una transferencia previa, una regla básica que sigue siendo el primer filtro indispensable para resguardar los ahorros digitales.