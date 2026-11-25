La inversión de Trump Jr. en Polymarket quedó bajo revisión del Comité Judicial, que pide chats, valuaciones y acuerdos firmados desde noviembre 2024

La plataforma Polymarket pasó de u$s300M a u$s21.000M de valuación, con retorno de 70x, levantando sospechas de información interna.

Jamie Raskin del Comité Judicial exige a Polymarket y 1789 Capital, fondo de Trump Jr., entregar comunicaciones clave antes del 7 de diciembre.

El Congreso de EE.UU. investiga inversión de Trump Jr. en Polymarket por posible conflicto de interés tras decisiones regulatorias.

El Congreso de Estados Unidos puso la lupa sobre la inversión de Trump Jr. en Polymarket.

Jamie Raskin, principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, le exigió a la plataforma de mercados de predicción que entregue antes del 7 de diciembre sus comunicaciones con 1789 Capital. Ese es el fondo de capital de riesgo en el que el hijo mayor del presidente es socio.

El pedido se envió este lunes 23 de noviembre. También alcanzó a Hadrian Automation, Juul Labs y GrabAGun. Según Raskin, las cuatro compañías recibieron decisiones favorables del Gobierno poco después de que el fondo invirtiera en ellas.

Qué documentos le pide el Congreso de EEUU a Polymarket

La carta dirigida a Shayne Coplan, fundador y CEO de Polymarket, reclama registros desde el 1 de noviembre de 2024, días antes de la elección que devolvió a Donald Trump a la Casa Blanca.

El listado incluye:

Comunicaciones con 1789 Capital o sobre el fondo.

con 1789 Capital o sobre el fondo. Reuniones y llamadas con Trump Jr. y con los cofundadores del fondo, Omeed Malik y Christopher Buskirk.

con Trump Jr. y con los cofundadores del fondo, Omeed Malik y Christopher Buskirk. Acuerdos de inversión, valuaciones y análisis de due diligence.

y análisis de due diligence. Mensajes de Signal, WhatsApp y Telegram, con la obligación de informar si alguno fue borrado.

Por qué la inversión de Trump Jr. en Polymarket está bajo sospecha

La acusación sobre Polymarket se apoya en la secuencia de hechos regulatorios que rodeó la llegada del fondo:

2022: la CFTC, el regulador de derivados, multó a la plataforma con u$s1,4 millones y le prohibió operar con usuarios estadounidenses.

la CFTC, el regulador de derivados, multó a la plataforma con u$s1,4 millones y le prohibió operar con usuarios estadounidenses. Noviembre de 2024: después de la elección, el FBI allanó la casa de Coplan.

después de la elección, el FBI allanó la casa de Coplan. Julio de 2025: el Departamento de Justicia y la CFTC cerraron sus investigaciones. Una semana después, la CFTC aprobó la compra de QCEX, un exchange de derivados, por u$s112 millones.

el Departamento de Justicia y la CFTC cerraron sus investigaciones. Una semana después, la CFTC aprobó la compra de QCEX, un exchange de derivados, por u$s112 millones. Agosto de 2025: Polymarket anunció la inversión de 1789 Capital y sumó a Trump Jr. a su consejo asesor.

Cuando el fondo entró, Polymarket valía unos u$s300 millones. Hoy 1789 Capital lidera una ronda de u$s1.000 millones que llevaría la valuación a u$s21.000 millones. Según la carta, eso equivale a un retorno cercano a 70 veces lo invertido.

"El Comité Judicial de la Cámara está comprometido a garantizar que los funcionarios públicos y sus familias no puedan beneficiarse de información interna del Gobierno ni explotar un acceso privilegiado. El pueblo estadounidense exige y espera nada menos", sostuvo Raskin en el comunicado oficial del comité.

Qué puede pasar con la investigación sobre Trump Jr. desde enero

La investigación sobre 1789 Capital se abrió en agosto. Hoy depende de pedidos voluntarios, porque los demócratas son minoría en la Cámara baja.

Eso cambiará en enero, cuando asuman las mayorías que el partido ganó en ambas cámaras en las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Raskin quedaría al frente del Comité Judicial, con poder para emitir citaciones obligatorias.

En septiembre, 1789 Capital rechazó por carta las acusaciones y negó haber usado influencia política. Trump Jr. también es asesor de Kalshi, el principal rival de Polymarket, y sostiene que invierte como ciudadano privado.