En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más popular aumentó 7,19%. Cómo variaron las otras monedas digitales y los dólares cripto

XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s58.720,09 millones, registró un retroceso de 7,19% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s0,92 por unidad este martes, según datos de Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,07 billones este martes 24 de noviembre, según datos de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -4,29% en el último día. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 58,78%, Ethereum lo sigue con un 10,02%, y el resto suma un 31,21%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 24 de noviembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s60.455,55 (-4,32%)

Ethereum: u$s1.695,40 (-5,47%)

BNB: u$s551,47 (-4,27%)

Ripple: u$s0,92 (-7,19%)

XRP: u$s69,84 (-9%)

Cardano: u$s0,15 (-5,93%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,39%)

Dogecoin: u$s0,06 (-6,44%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al martes 24 de noviembre:

Bitcoin: $110,47 millones

Ethereum: $3,08 millones

BNB: $994.282,90

Ripple: $1.666,15

XRP: $125.767,70

Cardano: $261,27

Polkadot: $1.192,53

Dogecoin: $99,63

Polygon: $137,62

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este martes 24 de noviembre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.799,70

DAI: $1.800,70

USDC: $1.802,20

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, lanzada en 2012, es una criptomoneda desarrollada por Ripple y creada por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su meta principal es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Opera mediante el algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo.

Ripple ha colaborado con entidades financieras globales, permitiendo a XRP destacarse en el sector de pagos transfronterizos.

A pesar de los cuestionamientos por su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable. Ripple se mantiene enfocado en mejorar su infraestructura y seguridad.

Enfrentando retos legales con la SEC, XRP sigue siendo relevante en los pagos internacionales.