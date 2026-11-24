Con una merma del 9,14% en las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda sigue a la baja. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

La blockchain Solana se mantiene como una alternativa escalable frente a Ethereum gracias a su tecnología Proof of History, pese a los desafíos técnicos y de mercado.

El ecosistema cripto enfrenta una jornada bajista donde Bitcoin lidera con el 58,78% del market share, mientras activos como Ethereum y Ripple también sufren bajas.

Solana registró una caída del 9,14% este martes, cotizando a 69,83 dólares en un mercado global de criptomonedas que retrocedió un 4,29% en 24 horas.

Este martes, Solana, la sexta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 9,14% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s69,83, con un mercado circulante equivalente a u$s41.341,57 millones, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,07 billones este martes 24 de noviembre, con 40.277 monedas en circulación.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -4,29% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 58,78%, seguido de Ethereum con el 10,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 24 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s60.412,89 (-4,50%)

Ethereum: u$s1.694,36 (-5,73%)

BNB: u$s551,43 (-4,38%)

Ripple: u$s0,92 (-7,40%)

Solana: u$s69,83 (-9,14%)

Cardano: u$s0,15 (-5,94%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,56%)

Dogecoin: u$s0,06 (-6,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al martes 24 de noviembre:

Bitcoin: $110,47 millones

Ethereum: $3,08 millones

BNB: $994.282,90

Ripple: $1.666,15

Solana: $125.767,70

Cardano: $261,27

Polkadot: $1.192,53

Dogecoin: $99,63

Polygon: $137,62

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al martes 24 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.799,70

DAI: $1.800,70

USDC: $1.802,20

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que representa una revolución en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, su objetivo era superar los límites de escalabilidad de redes como Bitcoin y Ethereum.

Su tecnología innovadora, "Proof of History", permite ordenar transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, lo que aumenta la velocidad y reduce los costos. En comparación, Ethereum, en sus comienzos, podía procesar unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, posicionándose como una de las redes más rápidas.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana comenzó a destacarse como una opción ideal para desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución a los altos costos de gas que aquejan a Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente, atrayendo a usuarios y desarrolladores gracias a su enfoque en la eficiencia y la accesibilidad. Aunque Ethereum sigue liderando en términos de adopción global, Solana se ha consolidado como una alternativa robusta y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado desafíos significativos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. No obstante, la comunidad y el equipo detrás del proyecto han trabajado arduamente para fortalecer su infraestructura y mejorar su propuesta.

Hoy en día, Solana es vista como una blockchain de vanguardia, que combina velocidad, costos bajos y eficiencia, convirtiéndose en una fuerte competidora en la industria y un desafío directo para Ethereum.