La anualidad comenzará a pagarse a partir del 20 de diciembre y la exchange la atribuye a los costos de su licencia ante el Banco Central de Brasil

El cobro aplica a todos los usuarios, incluso inactivos, mientras Mercado Bitcoin reabre tras un hackeo de u$s49 millones.

La exchange justifica el cargo por costos de la nueva regulación cripto del Banco Central de Brasil para prestadoras de servicios.

Mercado Bitcoin cobrará una anualidad de 46,80 reales (u$s8,6) a todos sus usuarios desde el 20 de diciembre de 2026.

Mercado Bitcoin cobrará una anualidad de 46,80 reales, unos u$s8,6, a todos sus usuarios desde el 20 de diciembre, un cargo que la mayor exchange de Brasil atribuye a los costos de la nueva regulación cripto y que llega mientras todavía reabre su plataforma tras el hackeo de noviembre.

El cobro reemplaza a la tasa por inactividad y alcanza tanto a quienes operan seguido como a quienes solo mantienen fondos en la plataforma. En sus comunicados, la empresa no vincula la anualidad con el ataque.

Cuánto y cuándo cobrará Mercado Bitcoin la anualidad

La nueva anualidad de Mercado Bitcoin equivale a 3,90 reales por mes, unos u$s0,72, pero se debita de una sola vez y se renueva cada 12 meses, según los términos de uso actualizados el 19 de noviembre. Los montos en dólares son una conversión aproximada.

El calendario de cobro depende de la fecha de apertura de la cuenta:

Cuentas abiertas antes del 19 de noviembre : primer cobro desde el 20 de diciembre de 2026, por los 12 meses siguientes.

: primer cobro desde el 20 de diciembre de 2026, por los 12 meses siguientes. Cuentas abiertas desde el 19 de noviembre: primer cobro recién al cumplir 12 meses de la apertura.

Qué cambia frente a la tasa por inactividad

Antes de la anualidad, Mercado Bitcoin cobraba 3,90 reales mensuales solo a las cuentas que cumplían dos condiciones a la vez, según su página de tarifas y límites:

Saldo total inferior a 50 reales , unos u$s9.

, unos u$s9. Ningún movimiento en los últimos 12 meses.

Con el nuevo esquema, esas condiciones desaparecen: paga cualquier usuario con cuenta abierta, opere o no.

Por qué Mercado Bitcoin justifica el cobro en la regulación cripto de Brasil

Mercado Bitcoin explica la anualidad por el nuevo marco del Banco Central de Brasil para las prestadoras de servicios de activos virtuales, vigente desde el 2 de febrero de 2026 a partir de las resoluciones del regulador brasileño publicadas en noviembre de 2025.

Las plataformas que ya operaban tenían hasta el 30 de octubre para pedir la autorización. Mercado Bitcoin presentó su solicitud, que sigue en análisis, y el Banco Central tiene hasta tres años para resolver los pedidos de empresas en funcionamiento.

Según la compañía, esa adecuación implica costos como capital mínimo, nuevas direcciones, áreas de prevención de lavado de dinero y auditorías.

"Con la nueva regulación, plataformas como Mercado Bitcoin pasaron a seguir estándares todavía más rigurosos. Son reglas bienvenidas, que exigen una inversión continua en sistemas, procesos y personas. Eso es lo que te garantiza un ambiente todavía más confiable para invertir", sostuvo la empresa.

Cómo sigue Mercado Bitcoin tras el hackeo de u$s49 millones

Mercado Bitcoin anunció la anualidad tres semanas después del ataque informático del 2 de noviembre, cuando suspendió depósitos y retiros y aseguró que sus clientes no perderían activos. La firma de análisis blockchain Chainalysis estimó en su informe sobre el ataque unos u$s49 millones robados en 17 blockchains.

La empresa sostiene que los saldos de los clientes están preservados y que cubrirá con recursos propios lo que no recupere. Desde entonces, reabre por etapas:

Depósitos y retiros en reales vía Pix desde el 17 de noviembre, solo hacia cuentas del mismo titular.

desde el 17 de noviembre, solo hacia cuentas del mismo titular. Compra y venta de stablecoins desde el 19 de noviembre y de bitcoin desde el 23.

desde el 19 de noviembre y de desde el 23. Envíos a billeteras externas, todavía sin fecha según el último cronograma de la empresa.

Así, la exchange confirmó el nuevo cargo cuando sus usuarios todavía no pueden retirar sus criptomonedas hacia billeteras propias.