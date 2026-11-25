La exchange incorporó referencias de la bolsa estadounidense mediante una alianza con Cboe, con datos de consulta para usuarios y su asistente de IA

Esta integración expande la oferta de Binance hacia las finanzas tradicionales, tras sumar acciones y ETF de EE.UU. en meses previos.

La integración con Cboe Global Markets permite a usuarios de Binance ver Wall Street y cripto en una app; también para Binance AI.

Binance integró datos en tiempo real de índices de Wall Street como S&P 500, Dow Jones y Nasdaq-100, vía Cboe.

Binance integró datos en tiempo real del S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq-100 en su plataforma, su aplicación y Binance AI, a través del Cboe Global Indices Feed.

Para los argentinos que operan cripto desde el celular, la novedad permite mirar Wall Street junto a bitcoin sin salir de la app. El anuncio de la exchange se limita a datos de referencia: no incluye una nueva forma de comprar o vender esos índices.

Qué índices de Wall Street ya se pueden consultar en Binance

La primera etapa de la integración con Cboe Global Markets abarca tres referencias del mercado de Estados Unidos. Binance informó que sumará más datos de forma progresiva, aunque no precisó cuáles ni cuándo.

S&P 500 Index (SPX), que sigue a 500 de las principales empresas estadounidenses.

que sigue a 500 de las principales empresas estadounidenses. Dow Jones Industrial Average (DJX), que agrupa a 30 compañías destacadas.

que agrupa a 30 compañías destacadas. Nasdaq-100 (NDX), que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras del Nasdaq.

Cómo usará Binance AI los datos de Cboe

Binance AI es la suite de funciones de inteligencia artificial que la empresa lanzó hace poco. Según la exchange, utilizará los datos de los índices para explicar movimientos entre mercados y destacar contexto personalizado según los intereses y la actividad de cada usuario.

Jeff Li, vicepresidente de producto de Binance, afirmó: "La próxima generación de plataformas financieras no se limitará a mostrar más datos. Ayudará a los usuarios a entender qué es lo que importa".

Christopher Archbell, jefe global de ventas de datos de mercado de Cboe, dijo: "Nos complace colaborar con Binance para ampliar el acceso a datos de índices globales para un público más amplio de usuarios de activos digitales, a través de Cboe Global Indices Feed". Cboe ofrece ese mismo feed a clientes institucionales de las finanzas tradicionales.

Cómo encaja en la expansión de Binance hacia las finanzas tradicionales

La integración se suma a productos bursátiles que Binance viene sumando en los últimos meses: