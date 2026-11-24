Coderhouse se suma a la Semana Black 2026 con descuentos de hasta 50% en carreras y cursos, además de alternativas de financiación en cuotas sin interés.

La campaña, denominada Black Coder, estará vigente entre el 24 y el 30 de noviembre y contempla una rebaja de 50% en carreras, con financiación en 18 cuotas sin interés, y de 35% en cursos, con hasta 12 cuotas sin interés.

La propuesta apunta a quienes buscan capacitarse en áreas vinculadas con la tecnología, los negocios digitales, el marketing y la inteligencia artificial (IA), en un contexto en el que las habilidades digitales ganan protagonismo en el mercado laboral.

La promoción abarca la oferta educativa de la plataforma, que incluye carreras con cursada en vivo y cursos cortos para avanzar a ritmo propio.

Semana Black de Coderhouse: qué descuentos ofrece y hasta cuándo

La campaña Black Coder estará disponible entre el 24 y el 30 de noviembre de 2026.

Durante ese período, quienes se inscriban en las carreras de Coderhouse podrán acceder a un 50% de descuento y financiar el pago en 18 cuotas sin interés, según las condiciones anunciadas por la compañía.

En el caso de los cursos, el beneficio será de 35% de descuento y la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés.

La iniciativa busca facilitar el acceso a programas de formación en distintas disciplinas, con alternativas para quienes quieren adquirir habilidades específicas o desarrollar un recorrido profesional más amplio.

La promoción se podrá consultar y contratar desde el sitio oficial de Coderhouse Argentina, donde se encuentra el catálogo de cursos y carreras disponibles.

Los descuentos corresponden a la campaña anunciada para la Semana Black y estarán sujetos a las condiciones comerciales de la plataforma.

Qué cursos y carreras se pueden estudiar en Coderhouse

La oferta de Coderhouse incluye actualmente 60 cursos y 17 carreras con clases en vivo, además de más de 200 cursos cortos on demand, una modalidad que permite acceder al contenido sin depender de horarios fijos de cursada.

Entre las carreras que concentran mayor interés se encuentran AI Automation, Marketing Digital, Data Analytics y Desarrollo Full Stack. Son trayectos orientados a perfiles que buscan incorporar herramientas de automatización, análisis de datos, programación y estrategias digitales para trabajar en empresas, emprendimientos o proyectos propios.

En el segmento de cursos cortos, las propuestas más destacadas son Community Manager, AI Automation y Data Analytics. Estas alternativas apuntan a quienes necesitan incorporar conocimientos específicos, actualizar sus competencias o complementar su formación profesional sin comprometerse con una carrera de mayor duración.

La modalidad de cursada en vivo permite interactuar con docentes y participar de clases, mientras que los cursos on demand ofrecen mayor flexibilidad para organizar el aprendizaje. La combinación de ambos formatos amplía las opciones para estudiantes, profesionales y personas que buscan reorientar su perfil laboral.

Cómo aprovechar los descuentos de Coderhouse durante la Semana Black

El principal atractivo de la promoción es la combinación de descuentos y financiación, especialmente para quienes buscan realizar una carrera completa y necesitan distribuir el costo de la capacitación. La rebaja del 50% en carreras y las 18 cuotas sin interés permiten acceder a programas de formación con una alternativa de pago más flexible.

Para quienes prefieren una capacitación puntual, el descuento del 35% en cursos y la financiación en 12 cuotas sin interés ofrecen una opción para incorporar conocimientos en áreas específicas.

La elección dependerá del objetivo de cada estudiante, desde aprender a utilizar herramientas de IA hasta profundizar en análisis de datos, marketing o programación.

La Semana Black de Coderhouse estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026 y los interesados podrán consultar la oferta completa, los programas, las modalidades y las condiciones de financiación en la web oficial de la institución.