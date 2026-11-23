IOL lanzó una API gratuita para automatizar inversiones, consultar datos del mercado y crear aplicaciones propias con tutoriales y herramientas de IA

Integra herramientas de IA como ChatGPT y Claude con documentación específica para construir bots de trading y automatizar decisiones.

IOL lanza una nueva API gratuita para inversores, facilitando el seguimiento en tiempo real y la automatización de operaciones.

IOL (InvertirOnline) renovó su plataforma de API para que los inversores puedan seguir el mercado en tiempo real, consultar sus inversiones y operar de manera automatizada.

La nueva propuesta combina herramientas para obtener cotizaciones instantáneas, acceder a información de la cartera, enviar órdenes de compra y venta y desarrollar estrategias propias mediante código.

El servicio incorpora una interfaz de documentación renovada, tutoriales paso a paso, ejemplos de programación y recursos para trabajar con inteligencia artificial (IA).

El objetivo es que los usuarios puedan conectar su cuenta comitente con aplicaciones externas, construir bots de trading, crear paneles de seguimiento o automatizar decisiones de inversión en función de parámetros definidos previamente.

Cómo funciona la nueva API de IOL y qué se puede hacer

La herramienta se apoya en dos tecnologías complementarias: REST API y WebSocket API. La primera permite consultar información, acceder a los datos de la cuenta y enviar órdenes, mientras que la segunda ofrece un flujo continuo de información del mercado, sin necesidad de realizar consultas repetidas para conocer cada movimiento de los activos.

La combinación de ambas herramientas permite construir soluciones que monitoreen precios, detecten oportunidades, generen alertas y ejecuten operaciones bajo reglas previamente configuradas. De esta manera, el inversor puede desarrollar desde un tablero personalizado hasta un sistema automatizado que responda a determinados movimientos de mercado.

La propuesta apunta tanto a quienes tienen conocimientos de programación como a quienes buscan apoyarse en asistentes de IA para construir aplicaciones. IOL incorporó documentación preparada para compartir con herramientas como ChatGPT o Claude, con el propósito de facilitar la generación de código y la integración de sus servicios.

WebSocket API: cotizaciones en tiempo real y seguimiento del mercado

La WebSocket API está diseñada para recibir información del mercado en vivo. En lugar de consultar constantemente cuánto cotiza un activo, el usuario establece una conexión y se suscribe a los instrumentos que quiere monitorear. A partir de ese momento, la aplicación recibe actualizaciones cuando se producen cambios relevantes.

Esta modalidad resulta útil para desarrollar bots de trading, paneles de cotizaciones, sistemas de alertas y herramientas de seguimiento de precios. También permite observar la dinámica de las operaciones y la disponibilidad de compradores y vendedores, con información que se actualiza a medida que cambia el mercado.

La conexión ofrece tres tipos de información: puntas de compra y venta, profundidad del libro de órdenes y operaciones realizadas. El primer canal permite observar los mejores precios disponibles para comprar y vender; el segundo muestra las cinco mejores ofertas de cada lado; y el tercero informa el último precio operado, la variación porcentual y los volúmenes acumulados del día.

En términos prácticos, la información de las puntas permite conocer el precio al que se puede comprar o vender en ese momento y calcular el spread, es decir, la diferencia entre ambos valores. La profundidad del mercado, por su parte, ayuda a evaluar cuántas órdenes existen a distintos precios y estimar cómo podría impactar una operación de mayor volumen.

El WebSocket permite seguir hasta 50 títulos por conexión en los canales de puntas y operaciones, mientras que el canal de profundidad admite un título por conexión. Si se necesita monitorear más instrumentos, es posible abrir conexiones adicionales y distribuir las suscripciones.

La conexión requiere autenticación y suscripciones a los activos seleccionados. Además, el sistema necesita mantener un mecanismo de comunicación periódica para evitar que el servidor cierre la conexión. La documentación recomienda enviar un ping cada 15 segundos.

REST API: consultar inversiones, obtener precios y enviar órdenes

La REST API es la otra pieza central del servicio, al permitir realizar consultas puntuales y ejecutar acciones vinculadas con la cuenta comitente, como acceder a información de las inversiones, obtener cotizaciones, enviar órdenes de compra y venta y consultar otros datos necesarios para construir una estrategia de trading.

A diferencia del WebSocket, que mantiene una conexión abierta para transmitir novedades, la REST API funciona mediante solicitudes específicas.

Una aplicación puede pedir el precio de un activo, consultar el estado de la cartera, revisar información disponible o enviar una orden cuando se cumplan las condiciones establecidas en su programación.

La herramienta permite desarrollar soluciones para distintos instrumentos que se encuentran disponibles en IOL, entre ellos acciones argentinas y del exterior, CEDEARs, bonos, obligaciones negociables, letras, cauciones, fondos comunes de inversión, opciones y criptomonedas.

El alcance de las operaciones está sujeto a los instrumentos habilitados en la plataforma y a sus condiciones operativas. Así, un usuario puede construir un programa que consulte precios, analice determinados parámetros y envíe órdenes en función de una estrategia.

La ejecución automática no implica que la operación necesariamente se concrete al precio esperado: depende de las condiciones del mercado, la liquidez y la disponibilidad de contrapartes.

Cómo automatizar las operaciones con la API de IOL

Uno de los principales atractivos de la nueva herramienta es la posibilidad de automatizar la operatoria.

El usuario puede programar reglas para que una aplicación detecte determinados movimientos de precios, evalúe condiciones y envíe órdenes sin tener que realizar manualmente cada paso desde la plataforma.

Por ejemplo, un sistema puede monitorear un activo y enviar una orden cuando alcance un precio determinado, cuando supere un umbral o cuando se cumplan distintas condiciones definidas por el inversor.

También es posible construir aplicaciones que combinen información de varios instrumentos y generen señales para tomar decisiones.

La API permite integrar la información de mercado con herramientas externas, desarrollar algoritmos y diseñar sistemas de seguimiento adaptados a distintas estrategias. Sin embargo, la automatización requiere configurar correctamente las reglas, gestionar las credenciales, contemplar los riesgos de ejecución y controlar los permisos otorgados al programa.

La posibilidad de automatizar no elimina los riesgos de inversión ni garantiza resultados. Un error de programación, una condición mal definida o una variación brusca del mercado pueden provocar operaciones no deseadas, por lo que es importante revisar el funcionamiento de cada desarrollo antes de utilizarlo con dinero real.

Cómo usar la API de IOL con ChatGPT, Claude y otras herramientas de IA

Otro de los cambios destacados de la nueva propuesta es la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para facilitar la integración. IOL ofrece documentación descargable de la REST API y del WebSocket, preparada para compartir con asistentes de IA que pueden ayudar a escribir código, explicar funciones y desarrollar aplicaciones paso a paso.

Los usuarios pueden utilizar esos documentos para pedirle a ChatGPT o Claude que construyan un programa, expliquen cómo autenticar una conexión, desarrollen un tablero de cotizaciones o creen un bot que siga determinados activos.

La documentación funciona como referencia técnica para que el asistente pueda trabajar sobre los endpoints, las funciones y los parámetros disponibles.

La plataforma también incluye ejemplos en Python, JavaScript y cURL, además de tutoriales para realizar las primeras consultas.

Entre los recursos disponibles se encuentran guías para obtener cotizaciones, conectarse al WebSocket, consultar información y probar las funcionalidades de la API.

Para quienes buscan una alternativa sin necesidad de desarrollar una aplicación desde cero, IOL también ofrece ejemplos y recursos vinculados con Google Sheets, que permiten explorar integraciones y consultas de datos desde una planilla.

Cómo acceder a la nueva API de IOL y cuánto cuesta

Según la documentación oficial, la nueva API está disponible para clientes con una cuenta comitente activa en IOL.

La empresa indica que el servicio es gratuito y que no es necesario realizar una activación adicional para acceder a la nueva versión, siempre que se cuente con una cuenta habilitada.

Para comenzar, el usuario debe autenticarse mediante OAuth 2.0, un mecanismo que permite obtener un token de acceso para utilizar en las consultas y operaciones. Ese token puede emplearse tanto en la REST API como en la WebSocket API, facilitando la conexión entre las aplicaciones desarrolladas y los servicios de IOL.

La documentación incluye un tutorial para obtener la primera cotización en aproximadamente cinco minutos, con ejemplos preparados para diferentes lenguajes. También ofrece un explorador interactivo para probar endpoints, una colección de Postman y documentos descargables para trabajar con asistentes de IA.

En materia de seguridad, la autenticación y el manejo de los tokens son fundamentales, especialmente cuando se desarrollan aplicaciones que pueden enviar órdenes. Los usuarios deben evitar compartir credenciales o tokens con terceros y revisar cuidadosamente el código generado por herramientas de inteligencia artificial antes de habilitar operaciones.

La nueva API de IOL busca ampliar las posibilidades de integración de su plataforma, al permitir que los inversores pasen de consultar información desde una interfaz tradicional a construir sus propias herramientas de análisis, seguimiento y ejecución de estrategias.