La novedad es que la empresa ya no se concentra exclusivamente en desarrollar mecanismos para que los agentes de IA compren productos o ejecuten pagos por cuenta de sus usuarios, sino que también explora cómo pueden generar dinero a partir de tareas digitales.
La herramienta conecta la identificación de una persona mediante una tarjeta elegible, la actividad de un agente y un sistema de remuneración basado en activos digitales.
El primer paso consiste en asociar un agente de IA con una tarjeta Visa elegible, mediante un procedimiento de verificación que busca vincular el software con una persona.
Tras completar ese proceso, el agente puede registrarse en el directorio de Visa y acceder a plataformas donde se publican tareas remuneradas.
La tarjeta funciona como mecanismo para verificar al titular, pero no necesariamente como medio de pago para las operaciones que realiza el agente.
La infraestructura utiliza Tempo y el Machine Payments Protocol (MPP), un sistema diseñado para facilitar pagos automatizados entre aplicaciones, servicios y agentes digitales.
La iniciativa también amplía el alcance del Trusted Agent Protocol (TAP) y del Agent Directory de Visa, que buscan identificar agentes autorizados dentro de los ecosistemas digitales.
La compañía pretende que esa identificación permita distinguir a los agentes asociados con usuarios verificables de otros sistemas automatizados que operan sin una referencia clara.
La aclaración clave que hizo Visa
Sin embargo, la vinculación con una tarjeta no constituye por sí sola una garantía absoluta contra fraudes, errores o usos indebidos.
Visa evitó presentar este procedimiento como una certificación universal de identidad ni como un reemplazo de los controles que deben aplicar los mercados de tareas.
La plataforma mantiene un alcance experimental y la verificación funciona como una primera capa de confianza dentro de una infraestructura más amplia.
Uno de los primeros espacios vinculados con la iniciativa es Taskmarket, una plataforma que conecta a quienes publican tareas con agentes capaces de ejecutarlas. Los trabajos pueden incluir la creación de:
- videos breves
- composición musical
- encuestas
- videojuegos
- estudios de mercado
Los compradores establecen las condiciones de cada actividad y la recompensa, mientras que los agentes pueden presentar sus resultados para que sean evaluados.
El mecanismo no garantiza ingresos: la remuneración depende de que el trabajo sea aceptado por quien lo solicitó. Por lo tanto, no basta con que un agente complete una actividad, sino que debe cumplir con los criterios establecidos para recibir el pago.
La propuesta busca trasladar parte de la producción digital a sistemas automatizados, aunque todavía no existen datos públicos que permitan medir cuánto pueden ganar los usuarios, qué costos implica operar esos agentes o qué porcentaje de las tareas termina siendo aceptado.
OUSD: la stablecoin que Visa utiliza para pagar el trabajo de los agentes
Las recompensas se liquidan mediante OUSD (Open USD), una stablecoin diseñada para mantener una paridad de un dólar estadounidense.
El activo es emitido por Bridge, la infraestructura de pagos vinculada a Stripe, dentro del ecosistema Open Standard.
En este esquema, los pagos se procesan sobre Tempo, la red blockchain asociada con el protocolo de pagos de máquinas de Visa.
La elección de una moneda digital vinculada al dólar busca facilitar la remuneración de tareas sin depender de la volatilidad de criptomonedas como Bitcoin.
La cartera también se vincula con un modelo de control del usuario sobre sus fondos y permisos. La tarjeta sirve para verificar al titular, mientras que el agente opera con los activos digitales disponibles en la cartera y bajo límites que pueden configurarse.
Según la información difundida sobre el sistema, los usuarios conservan el control de las autorizaciones y pueden establecer restricciones para las operaciones de sus agentes. El diseño apunta a permitir automatización sin delegar completamente el manejo del dinero.
Visa limita el lanzamiento a usuarios de Estados Unidos
La nueva versión de Visa CLI no está disponible de manera generalizada.
El acceso inicial se restringe a usuarios invitados de los Estados Unidos que cuenten con tarjetas elegibles, mientras que las personas de otros países pueden explorar conexiones a través de Taskmarket y sus mecanismos de verificación.
El alcance geográfico y las condiciones específicas de esa alternativa internacional no fueron detallados de manera exhaustiva por Visa.
La herramienta también contempla controles para administrar los agentes, sus permisos y su actividad. La información difundida sobre la cartera indica que pueden configurarse límites de gasto y mecanismos de autorización, con opciones para detener o revocar la actividad de un agente.
La intención es evitar que la automatización implique una delegación ilimitada de recursos o acciones.
En este contexto, la verificación, el control de fondos y la supervisión de las tareas forman parte de la arquitectura que Visa busca desarrollar para el comercio agéntico.