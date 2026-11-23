Visa amplía su estrategia de pagos con IA: agentes verificados podrán realizar tareas digitales y recibir pagos en una stablecoin vinculada al dólar

Esta iniciativa de Visa Crypto Labs transforma el comercio agéntico, permitiendo a la IA pasar de solo pagar a generar ingresos.

Verifica la IA con tarjetas Visa para Taskmarket, donde realizan tareas (videos, encuestas) cobrando 10-50 OUSD en la stablecoin.

Visa prueba una cartera que permite a agentes de IA generar ingresos y cobrar por tareas digitales con OUSD, una stablecoin.

Visa avanza en el desarrollo del comercio agéntico con una nueva versión experimental de su cartera Visa CLI, que permite a usuarios elegibles vincular tarjetas con agentes de inteligencia artificial (IA), verificar su identidad digital y conectarlos con mercados de tareas remuneradas.

La iniciativa habilita a esos sistemas para realizar trabajos, como:

producir videos cortos

responder encuestas

desarrollar investigaciones de mercado

recibir pagos en OUSD , una stablecoin vinculada al dólar

El lanzamiento busca abrir una vía para que las personas generen ingresos a través de agentes automatizados, aunque el acceso inicial está restringido a usuarios invitados de los Estados Unidos.

La novedad es que la empresa ya no se concentra exclusivamente en desarrollar mecanismos para que los agentes de IA compren productos o ejecuten pagos por cuenta de sus usuarios, sino que también explora cómo pueden generar dinero a partir de tareas digitales.

La herramienta conecta la identificación de una persona mediante una tarjeta elegible, la actividad de un agente y un sistema de remuneración basado en activos digitales.

De esta manera, Visa amplía su estrategia de pagos automatizados hacia un escenario en el que la inteligencia artificial también puede participar en mercados de trabajo digitales.

Cómo funciona la cartera de Visa para verificar agentes de IA