La plataforma incorporó ANTon, un activo tokenizado que replica el rendimiento económico de Anthropic y puede negociarse en distintas redes blockchain

Permite operar con ANTon las 24 horas, fuera de EE. UU., facilitando el acceso a compañías vía blockchain, con alternativas como Dinari.

La plataforma descentralizada amplía así su oferta de activos tradicionales tokenizados, incluyendo opciones como Apple, Tesla y Nvidia.

Uniswap integra tokens vinculados a Anthropic, como ANTon de Ondo Global Markets, tras el debut bursátil de la compañía en Nasdaq.

Uniswap incorporó tokens vinculados a Anthropic a su plataforma, en el marco del debut bursátil de la compañía en Nasdaq.

La integración permite negociar estos instrumentos desde su aplicación web, su billetera y su API, y amplía la oferta de activos tradicionales disponibles en formato digital dentro del exchange descentralizado.

Uno de los productos disponibles es ANTon, emitido por Ondo Global Markets. El instrumento busca replicar el rendimiento económico de las acciones de Anthropic, aunque no otorga participación directa en la compañía ni derechos de voto a sus titulares.

Los usuarios elegibles que se encuentren fuera de los Estados Unidos pueden operar con ANTon a través de Ethereum, Solana y BNB Chain. Para hacerlo, deben conectar una billetera compatible, seleccionar el activo y confirmar el intercambio.

La incorporación se suma a otros instrumentos tokenizados vinculados a empresas como Apple, Tesla, Nvidia y SpaceX, que ya forman parte de la oferta de Uniswap.

De esta manera, la plataforma busca ampliar las alternativas para acceder a activos de compañías tradicionales mediante infraestructura blockchain.

Cómo funcionan los tokens de Anthropic en Uniswap

Los instrumentos emitidos por Ondo están respaldados por los títulos subyacentes y efectivo en tránsito. Su objetivo es seguir el comportamiento económico de las acciones originales y contemplar la reinversión neta de dividendos cuando corresponda.

Sin embargo, esto no significa que cada token represente una acción convencional ni que su cotización mantenga siempre una equivalencia exacta con el título original.

Además, los inversores que completen el proceso de verificación de identidad requerido por Ondo pueden solicitar el rescate de sus tokens mediante las stablecoins admitidas por el emisor.

Una de las características del producto es que permite realizar operaciones de emisión y rescate durante las 24 horas, incluidos los fines de semana.

No obstante, el acceso está sujeto a restricciones geográficas: las personas estadounidenses, los residentes de Canadá y los usuarios de otras jurisdicciones excluidas no pueden operar con este instrumento.

Otra empresa ofrece exposición a Anthropic mediante tokens

La integración de ANTon coincidió con el lanzamiento de una alternativa de Dinari, denominada ANT dShares.

El producto también busca ofrecer exposición económica a Anthropic mediante activos tokenizados, pero contempla a inversores elegibles de los Estados Unidos y de más de 90 países adicionales.

La aparición de estas alternativas refleja el avance de la tokenización de activos del mundo real, un segmento que busca trasladar instrumentos financieros tradicionales a redes blockchain.

A través de estos productos, los inversores pueden acceder a exposiciones vinculadas a compañías que cotizan en bolsa sin operar necesariamente mediante los canales tradicionales.

Sin embargo, las condiciones de cada emisor determinan quiénes pueden participar, qué derechos económicos reciben y cuáles son las posibilidades de rescate.

La expansión de estos instrumentos también plantea desafíos regulatorios y operativos, especialmente en materia de respaldo, custodia y protección de los inversores.

El debut de Anthropic despierta interés entre los operadores de derivados

En paralelo, el debut de Anthropic en el mercado financiero también despertó interés entre los operadores de derivados.

Durante la primera hora de negociación de sus opciones se registraron cerca de 160.000 contratos, con una actividad prácticamente equilibrada entre opciones de compra (calls) y de venta (puts).

Según datos de Mercury Alerts citados por Reuters, el ritmo inicial permitía proyectar más de 600.000 contratos para el cierre de la jornada, aunque se trataba de una estimación y no de un resultado definitivo.

Sin embargo, el volumen quedó por debajo del registrado por SpaceX, que alcanzó 1.8 millones de contratos durante su primera jornada de opciones en junio de 2026.

Además, la actividad inicial no garantiza que exista liquidez suficiente para sostener operaciones de gran volumen: para evaluar el comportamiento del mercado también será necesario observar los diferenciales entre los precios de compra y venta y la profundidad de las órdenes disponibles