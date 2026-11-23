La sexta criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 8,21% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Se posiciona como una alternativa a Ethereum en DeFi y NFT, ofreciendo miles de transacciones por segundo a menores costos.

Fundada por Anatoly Yakovenko en 2017, Solana usa "Proof of History" para escalar y mejorar la velocidad de transacción.

La criptomoneda Solana subió 8,21% a u$s75,88, consolidándose como la sexta más relevante del mercado cripto global.

El precio de Solana, la sexta criptomoneda más relevante, subió 8,21% en las últimas 24 horas, tocando los u$s75,88, con un mercado de u$s44.923,01 millones, de acuerdo con Binance.

El mercado cripto mundial reporta este lunes 23 de noviembre una capitalización de u$s2,15 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 3,56% en el último día. Bitcoin lidera con un 58,86% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,11%. Las otras monedas digitales agruparon el 31,03% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día lunes 23 de noviembre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s62.903,53 (3,54%)

Ethereum: u$s1.778,21 (4,05%)

BNB: u$s572,03 (2,76%)

Ripple: u$s0,99 (7,66%)

Solana: u$s75,88 (8,21%)

Cardano: u$s0,15 (6,73%)

Polkadot: u$s0,71 (7,52%)

Dogecoin: u$s0,06 (6,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al lunes 23 de noviembre:

Bitcoin: $112,83 millones

Ethereum: $3,19 millones

BNB: $1,03 millones

Ripple: $1.786,28

Solana: $137.636,80

Cardano: $276,91

Polkadot: $1.280,63

Dogecoin: $106,19

Polygon: $141,63

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este lunes 23 de noviembre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.787,90

DAI: $1.786,76

USDC: $1.788,90

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.