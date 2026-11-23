Un registro similar solo se observó en los mercados bajistas de 2015 y 2022. El Índice de Miedo y Codicia tocó su nivel más bajo desde febrero.

El mercado de criptomonedas atraviesa una de las rachas bajistas semanales más prolongadas desde su creación. Este lunes 23 de noviembre de 2026, Bitcoin (BTC) inició la rueda defendiendo la zona de los u$s61.100 luego de haber cerrado su séptima vela semanal roja consecutiva cerca de los u$s61.144, un comportamiento técnico que solo había ocurrido dos veces en toda su historia.

En términos operativos, una vela semanal roja implica que el activo terminó la semana por debajo de su precio de apertura; encadenar siete seguidas refleja casi dos meses de presión vendedora sostenida. De acuerdo con los registros de los contratos perpetuos de Bybit, la secuencia comenzó el 5 de octubre de 2026 alrededor de los u$s86.487 y acumula un retroceso cercano al 29%, evaporando aproximadamente u$s860.000 millones de valor en todo el ecosistema cripto.

Con este ajuste, Bitcoin opera más de un 50% por debajo de su máximo histórico de octubre de 2025, cuando había rondado los u$s126.000, generando fuertes debates entre los operadores sobre si los vendedores finalmente agotaron su fuerza.

¿Qué ocurrió en la historia cuando Bitcoin encadenó siete semanas en baja?

Según recordó el trader Daan Crypto, este patrón semanal solo se había repetido en dos oportunidades anteriores: en 2015 y en 2022, en coincidencia con el colapso del ecosistema Terra. Ambos episodios correspondieron a mercados bajistas pronunciados, aunque en ciclos pasados las caídas semanales extendidas terminaron dando paso a rebotes relevantes una vez agotada la oferta.

En esa línea, el analista CryptoKaleo comparó la estructura actual de precios con el piso alcanzado tras el desplome financiero por la pandemia de COVID-19 en 2020. Por su parte, Michaël van de Poppe señaló que el Índice de Miedo y Codicia retrocedió hasta su peor marca desde febrero de 2026 —un piso que ya había sido el más bajo desde noviembre de 2022—, un indicador que históricamente suele despertar el interés de compradores de largo plazo.

¿Qué niveles técnicos miran hoy los operadores para confirmar un piso?

A pesar de las señales de sobreventa y de que la nueva vela semanal abrió en verde, los analistas coinciden en que los mercados bajistas rara vez finalizan en línea recta y advierten que los gráficos mensuales todavía dejan margen para eventuales retrocesos adicionales.

Para confirmar un cambio de tendencia sólido, el mercado observa tres condiciones inmediatas que deben cumplirse en las próximas sesiones para validar un posible rebote sostenido.