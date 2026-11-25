Mercado Libre quiere ser el mayor vendedor de iPhone de la Argentina. Y para ello replicar el mismo método de Apple, que ya ensaya en otros países.

El unicornio solicitó hace unos días la marca "Mercado Libre – Plan Siempre Nuevo". El mecanismo, ya implementado en México y Brasil, se inspira en Apple Upgrade, pero aprovechando todo el potencial de la multilatina.

Cómo funciona Mercado Libre Siempre Nuevo

El plan Siempre Nuevo que usa en México consiste en financiar el 70% del valor de un iPhone en 24 cuotas con la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Una vez finalizados esos dos años, el usuario puede:

Entregar el celular y no abonar el 30% adeudado

Abonar el 30% y mantener el equipo

Restituir el equipo y recibir uno nuevo, renovando las 24 cuotas

Desde el unicornio aseguran a iProUP que por ahora solo ofrecen el Plan Canje: un descuento de $700.000 en smartphones entregando un celular viejo. Pero para Facundo Tula, experto en ecommerce y CEO de Diacrítica Consultores, "todo indica que es una estrategia regional: un esquema así se diseña como un paquete y después se adapta a cada país".

Gastón Lavorato, especialista en ecommerce y CEO de Trustars, asegura que "el mecanismo le aporta al unicornio previsibilidad: en lugar de competir por cada venta, construye una relación comercial de largo plazo con el consumidor".

En este sentido, Néstor Arranz, CEO de Neurolab 360 y consultor certificado de Mercado Libre, diferencia que así el unicornio puede complementar dos propuestas: "El Plan Canje ayuda a entrar y Siempre Nuevo organiza la salida o el próximo recambio".

Mercado Libre busca impulsar la renovación de iPhone con financiación propia.

Mercado Pago: la ventaja competitiva para renovación de celulares

La multilatina cuenta con una ventaja: mientras Apple firmó una asociación con Klarna, que ofrece la financiación, el unicornio tiene a Mercado Pago, cuyo plático es el único medio para financiar el plan Siempre Nuevo en México y Brasil.

"Un iPhone puede ser el motivo para pedir y empezar a usar la tarjeta. Los pagos mantienen una relación durante meses y la renovación ofrece una oportunidad de recompra. También puede coordinar promociones y evaluación crediticia con la información de actividad de su ecosistema", destaca Arranz.

Lavorato añade que le permite "ofrecer beneficios exclusivos que incentiven tanto la adopción de la tarjeta como su utilización para otras compras. No busca solo vender más iPhones, sino transformar una compra ocasional de alto valor en una relación comercial recurrente".

Tula coincide con sus colegas y remarca que el plástico tiene con un gran potencial de expansión en el país: "Según cifras del lanzamiento, alrededor del 37% de la población tiene tarjeta de crédito en Argentina, contra el 54% en Brasil".

La financiación a dos años es un arma de filo en Argentina, con una economía siempre acechada por la inflación y el tipo de cambio. De hecho, las elecciones y su efecto en la macro pueden estirar el lanzamiento.

"Los 24 meses representan un desafío, pero también una oportunidad comercial importante. No descartaría una alternativa de 12 meses, aunque dependerá del costo financiero y el valor residual de los equipos. Un plazo más corto reduce el riesgo, pero aumenta las cuotas", afirma Lavorato.

Arranz asegura que "la financiación forma parte de la decisión de compra" y destaca un análisis de Neurolab 360 sobre embudo comercial que arroja que "aun cuando existe intención, las condiciones de pago, entrega y confianza pueden frenar la conversión".

Mercado Libre solicitó la marca 'Siempre Nuevo' similar al Apple Upgrade

Para Tula, el esquema tiene dos riesgos para el unicornio: "Que la persona deje de pagar y que el equipo valga distinto a lo esperado". Según su visión, que la tarjeta sea la de MP le ofrece dos ventajas:

" Cobrar el 30% que queda de garantía automáticamente"

"Aprobar solo a quien ya tiene historial en la plataforma. Con la tarjeta de otro banco solo vería el pago, no el riesgo"

Cómo es la alianza de Mercado Libre con Apple para vender iPhones

El unicornio maneja de punta a punta la experiencia en todo su ecosistema. No solo la venta y la financiación con la tarjeta de Mercado Pago, sino también la logística y la compra e importación.

En México, los productos de los planes Canje y Siempre Nuevo se ofrecen en la Tienda Oficial Apple que –al igual que en Argentina– gestiona el "vendedor" Mercado Libre Electrónica. En resumen, el unicornio es distribuidor oficial en la región de la marca de la manzana.

Según Arranz, "integrar abastecimiento, stock, logística y financiación le permite coordinar mejor la oferta y mejorar su capacidad de negociación por volumen". Puede decidir si destina esa eficiencia a un menor precio o a mejores cuotas.

"Si puede ofrecer 24 cuotas sin interés es porque ese costo financiero lo compensa con lo que gana en el resto de la cadena: el cobro, el crédito y la logística", añade Tula. Arranz, además, remarca que el modelo puede abarcar otros equipos que tengan "un ticket alto, valor de reventa predecible y mercado de usados activo, para poder estimar cuánto va a valer el equipo dentro de dos años".

"Lo más natural serían los otros productos de Apple, como MacBook, iPad y Apple Watch; y los celulares de gama alta de Samsung. Las notebooks en general también, aunque es más difícil fijar un valor residual cuando hay tantos modelos y configuraciones", añade.

El plan tiene un negocio bajo la manga. "Con los equipos devueltos, aparece otra oportunidad: desarrollar un mercado de dispositivos reacondicionados y certificados. Le permitiría recuperar parte del valor residual, ofrecer precios más accesibles y construir una segunda línea de ingresos alrededor del mismo dispositivo", señala Lavorato.

Así, Mercado Libre puede convertir la venta de un iPhone en un negocio que no termina en la cuota 24: financia la compra, incentiva la renovación, recupera el equipo usado y lo recircula. Usar al iPhone como excusa para acordonar al consumidor dentro de su ecosistema, sin dejar de facturar.