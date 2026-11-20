En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres bajó 6,27%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Creada por Ripple en 2012 para optimizar pagos internacionales, XRP busca eficiencia transaccional procesando 1.500 operaciones por segundo.

El mercado global de activos digitales retrocedió 4,42% en la jornada, con Bitcoin manteniendo una dominancia del 58,84% frente a otras monedas.

XRP registró una caída del 6,27% este 20 de noviembre, cotizando a u$s0,91 en Binance tras una baja generalizada en el mercado de criptomonedas.

XRP, con una capitalización de u$s57.930,84 millones, registró un retroceso de 6,27% en las últimas 24 horas, llegando a u$s0,91 este viernes, según Binance.

Este viernes 20 de noviembre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,05 billones, según el registro de CoinMarketCap con 40.244 monedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -4,42% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,84%, seguido por Ethereum con un 9,93%. El resto suma un 31,24%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes viernes 20 de noviembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s60.162,72 (-4,33%)

Ethereum: u$s1.671,67 (-5,58%)

BNB: u$s551,24 (-5,96%)

Ripple: u$s0,91 (-6,27%)

XRP: u$s68,57 (-7,29%)

Cardano: u$s0,14 (-7,74%)

Polkadot: u$s0,66 (-6,79%)

Dogecoin: u$s0,05 (-7,38%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este viernes 20 de noviembre:

Bitcoin: $106,18 millones

Ethereum: $2,95 millones

BNB: $974.677,89

Ripple: $1.613,81

XRP: $121.369,40

Cardano: $248,67

Polkadot: $1.173,73

Dogecoin: $95,86

Polygon: $133,10

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 20 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.759,70

DAI: $1.766,89

USDC: $1.761,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Su principal enfoque es mejorar la eficiencia y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más rápido y económico.

Con el apoyo de Ripple, XRP se ha convertido en una herramienta utilizada por bancos e instituciones para facilitar pagos internacionales rápidos.

Aunque críticos cuestionan su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable y efectiva. Ripple invierte continuamente en la mejora de su seguridad y rendimiento.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda influyente en los pagos internacionales.