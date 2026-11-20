En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres bajó 6,27%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto
20.11.2026 • 12:43hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 20 de noviembre de 2026
XRP, con una capitalización de u$s57.930,84 millones, registró un retroceso de 6,27% en las últimas 24 horas, llegando a u$s0,91 este viernes, según Binance.
Este viernes 20 de noviembre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,05 billones, según el registro de CoinMarketCap con 40.244 monedas.
En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -4,42% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,84%, seguido por Ethereum con un 9,93%. El resto suma un 31,24%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Este martes viernes 20 de noviembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:
- Bitcoin: u$s60.162,72 (-4,33%)
- Ethereum: u$s1.671,67 (-5,58%)
- BNB: u$s551,24 (-5,96%)
- Ripple: u$s0,91 (-6,27%)
- XRP: u$s68,57 (-7,29%)
- Cardano: u$s0,14 (-7,74%)
- Polkadot: u$s0,66 (-6,79%)
- Dogecoin: u$s0,05 (-7,38%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este viernes 20 de noviembre:
- Bitcoin: $106,18 millones
- Ethereum: $2,95 millones
- BNB: $974.677,89
- Ripple: $1.613,81
- XRP: $121.369,40
- Cardano: $248,67
- Polkadot: $1.173,73
- Dogecoin: $95,86
- Polygon: $133,10
Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 20 de noviembre son los siguientes:
- USDT: $1.759,70
- DAI: $1.766,89
- USDC: $1.761,70
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Su principal enfoque es mejorar la eficiencia y reducir los costos de los pagos internacionales.
A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más rápido y económico.
Con el apoyo de Ripple, XRP se ha convertido en una herramienta utilizada por bancos e instituciones para facilitar pagos internacionales rápidos.
Aunque críticos cuestionan su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable y efectiva. Ripple invierte continuamente en la mejora de su seguridad y rendimiento.
Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda influyente en los pagos internacionales.