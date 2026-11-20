En las últimas 24 horas, la criptomoneda número cinco bajó 7,29%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Como blockchain, Solana atrae a DeFi y NFT por su eficiencia y bajos costos, pese a desafíos técnicos de red.

Anatoly Yakovenko fundó Solana en 2017, usando su "Proof of History" para escalar y rivalizar con Ethereum.

Solana bajó 7,29% a u$s68,63; el mercado cripto total cayó un 4,45% este 20 de noviembre.

Solana, la sexta mayor criptomoneda, bajó un 7,29% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s68,63, con un circulante de u$s40.622,89 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

El viernes 20 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,06 billones, según el panel de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -4,45% en el último día. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 58,85%, seguido de Ethereum con el 9,95%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 20 de noviembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s60.067,81 (-4,67%)

Ethereum: u$s1.666,16 (-6,06%)

BNB: u$s552,13 (-5,87%)

Ripple: u$s0,91 (-6,29%)

Solana: u$s68,63 (-7,29%)

Cardano: u$s0,14 (-7,75%)

Polkadot: u$s0,66 (-6,90%)

Dogecoin: u$s0,05 (-7,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este viernes 20 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $106,02 millones

Ethereum: $2,94 millones

BNB: $974.677,89

Ripple: $1.613,81

Solana: $121.369,40

Cardano: $248,67

Polkadot: $1.173,73

Dogecoin: $95,86

Polygon: $133,10

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 20 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.758

DAI: $1.766,89

USDC: $1.760

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más prometedoras del ecosistema cripto. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, se creó para abordar los problemas de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

La innovación más destacada de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), un sistema que organiza las transacciones de forma eficiente antes de ser procesadas, permitiendo mayor velocidad y menores costos. Ethereum, en sus comienzos, procesaba unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, convirtiéndose en una opción más escalable.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una blockchain ideal para aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una alternativa viable frente a las limitaciones de Ethereum, especialmente por los altos costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido significativamente, atrayendo a desarrolladores que valoran su eficiencia técnica y accesibilidad. Aunque Ethereum sigue siendo líder en adopción global, Solana ha emergido como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan la velocidad y los bajos costos.

Sin embargo, Solana ha tenido desafíos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Estos problemas han sido atendidos por su equipo, que trabaja constantemente para fortalecer la red y su infraestructura.

Hoy en día, Solana es una blockchain que combina innovación, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un contendiente destacado en la industria blockchain frente a Ethereum.