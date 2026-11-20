La criptomoneda número dos por capitalización tuvo un baja del 5,87% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

La red Ethereum, creada por Vitalik Buterin, se consolidó mediante contratos inteligentes y dApps, impulsando la adopción de Web3 y activos digitales.

El mercado global de criptomonedas registra una baja del 4,59% este 20 de noviembre, con Bitcoin dominando el 58,83% y Ethereum el 9,96% del sector.

Ethereum cotiza a u$s1.673,26 tras un alza diaria del 5,87%, alcanzando una capitalización de mercado de u$s204.532,49 millones en la plataforma Binance.

Este viernes, Ethereum, logró una capitalización de u$s204.532,49 millones, tras experimentar un alza de 5,87% en las últimas 24 horas, operando a u$s1.673,26 en la plataforma de Binance.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 20 de noviembre una capitalización de u$s2,06 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -4,59% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,83%, mientras que Ethereum posee un 9,96%, y las otras monedas sumaron el 31,21%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 20 de noviembre:

Bitcoin: u$s60.124,37 (-4,69%)

Ethereum: u$s1.673,26 (-5,87%)

BNB: u$s552,94 (-5,87%)

Ripple: u$s0,91 (-6,63%)

Solana: u$s68,78 (-7,46%)

Cardano: u$s0,14 (-7,92%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,17%)

Dogecoin: u$s0,05 (-7,75%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 20 de noviembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $106,25 millones

Ethereum: $2,96 millones

BNB: $973.937,41

Ripple: $1.606,71

Solana: $121.369,40

Cardano: $247,78

Polkadot: $1.173,73

Dogecoin: $95,86

Polygon: $133,10

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 20 de noviembre:

USDT: $1.758

DAI: $1.766,57

USDC: $1.759,20

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum nació en 2015 gracias al trabajo de Vitalik Buterin y su equipo, quienes buscaron ir más allá de lo que Bitcoin había logrado con su blockchain descentralizada.

Ethereum ofreció algo más que una moneda: permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), las cuales utilizan contratos inteligentes para automatizar procesos de forma segura y sin necesidad de intermediarios.

Estos contratos se ejecutan de manera autónoma cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que añade una capa de confianza al sistema.

El proyecto Ethereum fue financiado con éxito mediante una campaña de crowdfunding en 2014, y a partir de ahí se lanzó al mundo con su criptomoneda, Ether (ETH), que rápidamente ganó adopción.

Los contratos inteligentes se convirtieron en el pilar de la red, permitiendo que cualquier tipo de acuerdo o transacción se realice de forma directa entre las partes, sin depender de bancos o autoridades.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, un proceso que permitió la creación de activos digitales representados por tokens.

Entre estos activos se destacan las stablecoins, cuya paridad con monedas tradicionales las hace más estables, y los NFT, que han reconfigurado la forma en que entendemos el arte digital y la propiedad en línea.

Otro de los avances más importantes fue la creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió que otros proyectos crearan redes basadas en la misma estructura, como las plataformas BNB y Avalanche.

Además, Ethereum introdujo soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, que mejoran la eficiencia y escalabilidad de la red principal, permitiendo procesar más transacciones de manera más económica.

Ethereum ha sido clave en el desarrollo de la Web3, la visión de una Internet descentralizada que prioriza la privacidad y el control por parte de los usuarios.

Con la eliminación de intermediarios, Ethereum ha propuesto una alternativa a la estructura centralizada de la web tradicional, abriendo nuevas oportunidades para un futuro más autónomo y transparente.