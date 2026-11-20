El incidente expone la vulnerabilidad de los tokens "wrapped" que dependen de puentes centralizados para recuperar las monedas originales.

Una abrupta liquidación sacudió al ecosistema de finanzas descentralizadas este viernes 20 de noviembre de 2026. En apenas media hora, XMR1 —un token diseñado para representar el precio de Monero (XMR)— se desplomó un 99%, pasando de cotizar cerca de los u$s488 a valer apenas u$s1 en medio de ventas por aproximadamente u$s13,5 millones en el exchange descentralizado Hyperliquid.

El activo es emitido por la plataforma de intercambio Wagyu bajo la modalidad de token envuelto (wrapped), un mecanismo que permite negociar una representación de Monero fuera de su blockchain original. Por ese motivo, el derrumbe no respondió a una falla ni a una caída de la criptomoneda nativa: mientras XMR1 cotizaba a 91 centavos de dólar según registros de CoinGecko, los contratos de futuros de XMR en Hyperliquid continuaban negociándose en torno a los u$s482.

Qué detectaron los analistas de seguridad sobre el posible hackeo

De acuerdo con los registros públicos de la red y los reportes difundidos este viernes por las firmas de análisis y seguridad blockchain Scam Sniffer y Lookonchain, el movimiento se originó tras una serie de transferencias inusuales:

Transferencia millonaria: Una dirección recibió 5,2 millones de XMR1 a través de tres envíos provenientes directamente de la cuenta creadora del token

Liquidación parcial y compra de Ethereum: El atacante o operador vendió alrededor de 364.000 unidades en el mercado —conservando otros 4,83 millones de tokens— y utilizó u$s13,22 millones en USDC para adquirir 7.467 ether (ETH), según detalló Lookonchain.

Si bien a la cotización previa al colapso esos 5,2 millones de tokens representaban un valor nominal superior a los u$s2.500 millones, esa cifra no refleja el dinero efectivamente sustraído, ya que el precio de XMR1 se pulverizó a medida que se ejecutaban las órdenes de venta. Hasta el momento, ni Wagyu ni Hyperliquid emitieron un comunicado oficial aclarando si las transferencias fueron autorizadas o si existió una intrusión sobre la clave del emisor.

Por qué este caso expone el riesgo de los tokens envueltos y qué antecedentes tiene Wagyu

La mecánica operativa de XMR1 explica la incertidumbre que enfrentan hoy sus tenedores. Según la documentación publicada por Wagyu el 12 de noviembre de 2026, los usuarios depositan Monero nativo para recibir tokens XMR1 en Hyperliquid y, mediante el camino inverso, pueden rescatar sus XMR originales pagando una comisión de retiro del 2%. Así, aunque el comercio ocurra en un exchange descentralizado, el respaldo real depende del puente administrado por Wagyu.

Este tipo de vulnerabilidades en puentes ya había quedado bajo la lupa en septiembre de 2026, cuando un ataque contra Liquid Network drenó cerca del 95% de las reservas de Bitcoin (BTC) que respaldaban al token L-BTC.

A la incertidumbre actual se suma un antecedente reciente de ciberseguridad de la propia emisora: el 28 de octubre de 2026, una cuenta vinculada a Wagyu reconoció una filtración que abarcó tres meses de actividad. Investigadores de la firma Hudson Rock analizaron archivos atribuidos a ese incidente con 38.628 registros de órdenes y 10.139 direcciones IP distintas, aunque en aquel momento Wagyu aseguró que no se habían comprometido fondos. Sin evidencia que conecte ambos hechos, la principal incógnita para quienes aún poseen XMR1 es si el puente seguirá operativo para canjear sus tokens por Monero real.