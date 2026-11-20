Favio Assolini, investigador líder de Seguridad de Kaspersky para Latam, apuntó contra el accionar de las firmas antes de comenzar a ser atacadas

Pese a la baja del 30% en ransomware en Argentina, el experto teme futuros ataques de alto impacto a infraestructura crítica.

El Grupo Lazarus, activo 10+ años, dirigió sus ciberataques al mercado cripto por su falta de regulación y protección.

"Es preocupante lo que pasó con los ataques a exchanges en las últimas semanas, porque la inversión o el uso de cripto en Latinoamérica creció bastante en popularidad en algunos países, entre los que se destaca la Argentina", remarca Favio Assolini, investigador líder de Seguridad en Kaspersky para Latam.

En diálogo exclusivo con iProUP, el experto analizó cuál es el origen de los ataques y cuestionó por qué se pudieron evitar los sucesos que semanas atrás golpearon, por ejemplo, a Binance –una de las exchanges más grande del mundo- y a Mercado Bitcoin, de Brasil.

El experto también adelantó cuál será la próxima tendencia de ataque por parte de los criminales en la región y se refirió a cómo son los nuevos ataques que organismos de todos los ámbitos sufren en el país.

iProUP: ¿Las exchanges tuvieron la chance de evitar los ataques que sufrieron en las últimas semanas?

Assolini: Nosotros no aprendemos con los errores de otros. Este grupo Lazarus es el que está por detrás de los ataques a las exchanges de criptomonedas. Están activos hace más de 10 años. Es decir, no es nuevo. Al inicio atacaron duramente en Asia, pero ahora decidieron empezar a atacar al otro lado del mundo. Mientras ellos aquí no llegaban ¿qué hicimos nosotros? Nada.

Nos sentamos y esperamos. Existe algo llamado inteligencia de amenazas. ¿Qué es esto? Aprender con los ataques que pasan en otras parte del mundo para entender y concluir que, tarde o temprano, también llegarán aquí. ¿Y que hicieron (las exchanges) para prepararse? Nada. Y al final, el problema llegó.

Ese es uno de los problemas de Latinoamérica: nosotros pensamos y creemos que ‘no, con esto no pasa nada acá’, ‘esto no llegará aquí’, ‘esto pasa allá, está en Asia’.

I: ¿Cómo inició los ataques el grupo Lazarus?

A: Y fue interesante porque el grupo Lazarus empezó el primer ataque yendo contra la banca tradicional. Robando miles de dólares y dinero por la Red Swift. Entonces, todos los bancos decidieron aprender a defenderse, haciendo cambios en esa red.

A partir de ahí, ¿que decidió el grupo Lazarus? Ataquemos a las criptomonedas. Y el problema del mercado cripto es que no es un sector regulado, en la gran mayoría de los países. Entonces las exchanges no se sienten en la obligación de protegerse.

Es un gran problema porque como usuario no sé qué exchange implementa su ciberseguridad en serio y cual no. Sólo lo puedo saber después de un ataque y cuando los fondos ya fueron robados. Entonces es bien difícil esto. Como cualquier inversor, me gustaría saber que si tengo criptomonedas, la exchange dónde las dejó está protegida o no.

Hoy por hoy un inversor que quiere tener criptomonedas desconfía mucho de las exchanges. La solución es usar el cold cold wallet, es decir, una billetera fría. Creo que estos ataques llevarán mucha gente adoptar esta estrategia. Por qué si están atacando a la exchange más grande que hay en el mercado, qué le queda a las otras.

Esto es lo que creo que va a pasar en el mercado cripto. A menos que este mercado haga exactamente lo que hizo la banca tradicional cuando, luego de recibir ataques, decidieron 'cerrar las puertas de entrada' para que no pase de nuevo.

I: ¿Y cómo las exchanges pueden conseguir esto?

A: Pero para que esto pase se necesita inversión, investigación y acción. Las técnicas de ataque usadas por el grupo Lazarus son conocidas. Especialmente porque empezaron en Asia. Ellos solo están atacando ahora aquí, pero usando las mismas técnicas que en Asia. Y a veces no son técnicas muy avanzados.

En principio, engañar un desarrollador para que abra un archivo y se infecte (el sistema). Entonces, hay muchos errores. Primero: ¿ese desarrollador tiene acceso privilegiado? ¿puede descargar y ejecutar cualquier cosa en su máquina?. Ese es un error.

Segundo: ¿Cómo puede ser que la computadora de un desarrollor pueda tener acceso a todo?. Ese es el segundo error.

Entonces, el hecho es que las empresas no aprenden con los errores de otros. Hay que adoptar algo llamado inteligencia de amenazas, que son procedimientos muy modernos. La banca tradicional ya las adopta, pero el mercado cripto aún no. Hay que avanzar en esto para evitar nuevos ataques.

I: ¿Las empresas argentinas están lo suficientemente maduras en materia de ciberseguridad?

A: Argentina es un país cuyas empresas tienen en claro la importancia de la adopción de herramientas de protección para problemas puntuales. No obstante, hubo bastantes ataques en la Argentina, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Defensa, hubo un ataque grande a alcaldías (250 localidades), con muchos ataques de ransomware.

En la Argentina, en general, vemos que hay un número de ataques bajando. Especialmente, ataques de ransomware, donde se registró un descenso de 30% (entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026)

No obstante, los grupos que hacen este tipo de ataques, quieren que sea así. O sea, están disminuyendo el volumen, pero mejorando los ataques que hay, haciéndolos más puntuales, para garantizar que lograrán llevar adelante ese ataque y completar ese ataque.

I: ¿Cuál es la próxima amenaza que tiene chances de convertirse en la próxima tendencia de los ciberdelincuentes?

A: Mi preocupación como analista es que si todo esto sigue de esta forma llegará un punto donde el blanco será el sistema crítico. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Esto fuerza a las autoridades a pagar el rescate.

Es decir, una planta eléctrica o un sistema de distribución de agua afectado por un ransomware puntual. Esto compromete directamente a toda la población.

Eso es lo que veo si sigue esta tendencia, y creo que es lo que va a pasar en Latinoamerica, en donde el nuevo enfoque será la infraestructura crítica.

Hasta el momento, el enfoque aún es el sector privado, para que las empresas paguen el rescate. Pero en el caso del sistema crítico, las autoridades no tienen forma de evitar pagar lo que los cibercriminales piden.