La criptomoneda número cinco descendió 0,27% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

La blockchain Solana, lanzada en 2020, ofrece miles de transacciones/segundo para DeFi y NFT, compitiendo con Ethereum por su eficiencia.

Solana, fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, busca superar la escalabilidad de redes como Ethereum con "Proof of History".

El mercado de criptomonedas baja un 0,68%; Bitcoin domina con 58,70%. Solana cotiza a u$s72,65 con leve retroceso.

Este jueves, Solana experimentó un retroceso de 0,27%, ubicando su precio en u$s72,65 y llevando su capitalización de mercado a u$s42.999,72 millones, según el panel de Binance.

Las criptomonedas suman este jueves 19 de noviembre una capitalización global de u$s2,12 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.238 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,68% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 58,70%, Ethereum le sigue con un 10,10%, y las demás monedas digitales agrupan el 31,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 19 de noviembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s61.992,59 (-0,73%)

Ethereum: u$s1.755,08 (-0,42%)

BNB: u$s578,46 (0,11%)

Ripple: u$s0,96 (-0,62%)

Solana: u$s72,65 (-0,27%)

Cardano: u$s0,15 (0,56%)

Polkadot: u$s0,71 (-0,61%)

Dogecoin: u$s0,06 (-0,87%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al jueves 19 de noviembre:

Bitcoin: $108,07 millones

Ethereum: $3,06 millones

BNB: $1,01 millones

Ripple: $1.670,90

Solana: $126.627,50

Cardano: $263,35

Polkadot: $1.233,17

Dogecoin: $100,76

Polygon: $139,66

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al jueves 19 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.740

DAI: $1.744,95

USDC: $1.741,40

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.