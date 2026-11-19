En las últimas 24 horas, la criptomoneda número dos bajó 0,52%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Creada en 2015 por Vitalik Buterin, la red impulsó los contratos inteligentes, las dApps y la infraestructura para la Web3.

El mercado de criptomonedas registra una baja global del 0,73% con una capitalización de u$s2,12 billones y Bitcoin domina el 58,69%.

Ethereum cotiza a u$s1.753,39 tras bajar 0,52% en el día, mientras que en Argentina alcanza un valor local de $3,06 millones.

Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s214.322,64 millones, registró un retroceso de 0,52% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1.753,39 por unidad este jueves, según datos de Binance.

Con más de 40.238 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,12 billones este jueves 19 de noviembre, según CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del -0,73% en el último día. Bitcoin alcanza un 58,69% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,09%, y las demás criptomonedas un 31,21%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 19 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s61.922,40 (-0,84%)

Ethereum: u$s1.753,39 (-0,52%)

BNB: u$s577,83 (0,02%)

Ripple: u$s0,96 (-0,70%)

Solana: u$s72,56 (-0,39%)

Cardano: u$s0,15 (0,44%)

Polkadot: u$s0,71 (-0,73%)

Dogecoin: u$s0,06 (-1,04%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 19 de noviembre:

Bitcoin: $108,07 millones

Ethereum: $3,06 millones

BNB: $1,01 millones

Ripple: $1.670,90

Solana: $126.627,50

Cardano: $263,35

Polkadot: $1.233,17

Dogecoin: $100,76

Polygon: $139,66

Asimismo, este jueves 19 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.740

DAI: $1.744,95

USDC: $1.741,40

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin con la misión de expandir las capacidades de la blockchain más allá de las criptomonedas.

Al tiempo que Bitcoin probaba la viabilidad de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten la automatización de acuerdos sin la intervención de terceros, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia del sistema.

La financiación de Ethereum fue posible gracias a un exitoso crowdfunding en 2014, que permitió la creación de la criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para la expansión de Ethereum, ya que permiten que las aplicaciones se ejecuten de manera autónoma y sin necesidad de confianza en un intermediario.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales.

Las stablecoins, que están respaldadas por activos tradicionales, y los NFT, que representan bienes únicos y coleccionables en el mundo digital, son ejemplos de cómo la blockchain de Ethereum ha cambiado el panorama de la economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha sido clave para el crecimiento de la red, permitiendo que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se construyan sobre su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han ayudado a mejorar la escalabilidad y reducir los costos de transacción, haciendo de Ethereum una plataforma más eficiente.

Finalmente, Ethereum ha sido un pilar importante en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone la privacidad y el control en manos de los usuarios, eliminando la necesidad de intermediarios como gobiernos y corporaciones. La Web3 promete una experiencia más segura, transparente y justa para todos.