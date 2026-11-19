Prex lanzó Inversiones, una sección de su app para comprar acciones y ETFs de EE.UU. desde USD 1, en pesos o dólares. Todos los detalles

DriveWealth, FINRA y SIPC respaldan las operaciones; expande el ecosistema financiero de Prex.

Invierte en más de 400 activos y acciones fraccionadas de EE.UU. desde solo u$s1.

Prex lanza Inversiones en su app argentina: compra y venta de acciones y ETFs de EE.UU.

Prex lanzó Inversiones, una nueva sección de su app que permite a los usuarios de Prex Argentina comprar y vender acciones y ETFs de Estados Unidos sin recurrir a plataformas externas.

La principal ventaja es el acceso desde u$s1, gracias a las unidades fraccionadas.

El catálogo suma más de 400 activos y permite operar en pesos argentinos o dólares.

El usuario sigue su portfolio en dólares y configura alertas de precio para enterarse cuando un activo llega al valor elegido.

También puede operar en horarios extendidos, con preapertura, mercado regular y post mercado.

A eso se suman el historial de operaciones, los estados de cuenta mensuales descargables y el respaldo de DriveWealth, un bróker estadounidense miembro de FINRA y SIPC.

Acciones fraccionadas: cómo empezar con montos bajos

Uno de los principales atributos de la propuesta es poder empezar con montos bajos. Las unidades fraccionadas permiten comprar una parte de una acción o ETF en lugar del título completo.

Si un título vale u$s100, quien dispone de u$s50 puede comprar media acción.

De ese modo, los valores de mayor precio quedan al alcance de más personas.

Para quienes recién empiezan, esto reduce la barrera de entrada al mercado de capitales estadounidense.

El usuario elige si opera en pesos o en dólares, y sus rendimientos se visualizan en dólares.

Mis inversiones: seguimiento, alertas y horarios extendidos

Dentro de Mis inversiones, el usuario consulta las acciones y ETFs disponibles y realiza sus operaciones.

También hace el seguimiento de su portfolio y de sus rendimientos.

Las alertas de precio envían una notificación cuando un activo alcanza el valor fijado.

La operatoria extendida cubre la preapertura, el horario regular y el post mercado.

La app guarda el historial de operaciones para consultarlo cuando se necesite.

Los estados de cuenta mensuales se descargan directamente desde la aplicación.

Cargar, gastar, ahorrar e invertir: la apuesta de Prex por un ecosistema único

Con Inversiones, Prex amplía su ecosistema financiero: el usuario puede cargar, gastar, ahorrar e invertir desde una única aplicación.

La propuesta apunta a quienes quieren dar sus primeros pasos en las inversiones sin salir de la app que ya usan.

Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina, explicó que buscan acompañar a los usuarios en las distintas necesidades de su vida financiera.

Y agregó: "La idea es que invertir en acciones y ETFs de EE.UU. sea una posibilidad más accesible, con la opción de empezar desde u$s1".

"Todo se gestiona en el mismo lugar donde ya se carga, se gasta y se ahorra. Para Conte, sumar esta función permite construir un ecosistema "cada vez más completo y simple", remarcó.

DriveWealth, FINRA y SIPC: quién custodia las inversiones

Para dar respaldo a las operaciones, Prex trabaja con DriveWealth, un bróker estadounidense que se encarga de la custodia y ejecución.

La firma es miembro de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

DriveWealth ofrece infraestructura de corretaje por API para que fintechs, neobancos y emisores de tarjetas habiliten acciones fraccionadas y ETFs de EE.UU.

En este esquema las operaciones se canalizan por brokers regulados en los Estados Unidos, con custodia bajo normativa local y cobertura de la SIPC.

Esa cobertura protege ante la quiebra de la firma, no ante las pérdidas del mercado.

Por eso conviene recordar que invertir en acciones y ETFs siempre implica riesgo.

Requisitos para activar Inversiones en Prex

Para habilitar la sección, el usuario debe completar una validación de identidad.

Luego debe responder el cuestionario regulatorio que define su perfil de inversor.

También debe aceptar los términos y condiciones de las partes involucradas.

El alta requiere DNI argentino y está sujeta a los requisitos de elegibilidad aplicables.

Con este lanzamiento, Prex suma las inversiones en EE.UU. a las funciones de su ecosistema.

El objetivo es acompañar a los usuarios en nuevas necesidades vinculadas a la gestión de su dinero, desde una misma app.

Prex ya probó el modelo en Uruguay

La propuesta tiene antecedentes en la región. En 2024, Prex fue la primera fintech de Uruguay en ofrecer acciones de más de 300 empresas de la bolsa norteamericana, con apertura de cuenta en DriveWealth desde la app y montos desde u$s10.

Más tarde, una alianza con BECA Advisors y DriveWealth sumó ETFs de acciones, commodities y renta fija, además de cuatro portafolios modelo de BlackRock.

Según Rankia, más de 100.000 personas completaron el proceso para invertir y unas 40.000 ya operaron. Esas cifras corresponden a Uruguay, no a Argentina.

El lanzamiento en la Argentina llega a un mercado donde otras fintech ya compiten por el inversor novato: