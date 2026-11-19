La IA acelera los ataques, haciendo esencial la cultura de prevención y la integración de la seguridad desde el diseño para anticipar riesgos.

Siemens, promotor de ISA/IEC 62443, enfatiza la responsabilidad compartida entre fabricante, integrador y dueño de activos, clave en sectores como fintech.

La ciberseguridad hace tiempo dejó de ser solamente un problema de perímetro. Hoy hay que hablar de cadena de suministro, de convergencia entre IT y OT y, sobre todo, de cultura organizacional.

Los estándares como ISA/IEC 62443 y conceptos como Defense in Depth son una buena base, pero deben complementarse con una mirada Zero Trust: no confiar por defecto y verificar cada acceso, usuario, dispositivo y conexión.

La cadena de suministro digital: un ecosistema más grande que la propia planta

La cadena de suministro digital incluye todo aquello que una organización no controla directamente, pero de lo que depende para operar. Puede ser el firmware de un PLC, el software de ingeniería, las librerías open source de una aplicación o la plataforma cloud de un fabricante.

También entran las herramientas de acceso remoto de un integrador e incluso la notebook de un técnico que ingresa a hacer mantenimiento.

Cada uno de esos elementos genera una relación de confianza, y esas relaciones son justamente lo que busca aprovechar un atacante.

Hoy el ataque no empieza necesariamente por romper una barrera con fuerza bruta. Muchas veces arranca con una credencial válida que fue comprometida, un acceso remoto de un proveedor que quedó habilitado, una actualización de software alterada en origen o una plataforma de gestión remota expuesta innecesariamente a Internet.

A eso se suma la configuración. Los fabricantes incorporan cada vez más funciones para proteger sus productos, pero muchas veces no se habilitan bien o quedan fuera de los criterios de ingeniería. Tener tecnología segura no significa tener una instalación segura.

Responsabilidad compartida: qué le toca a cada eslabón

Desde Siemens abordamos esta problemática con el concepto de responsabilidad compartida de ISA/IEC 62443. El fabricante debe desarrollar productos con un ciclo de vida seguro (IEC 62443-4-1) y entregar componentes con capacidades de seguridad (IEC 62443-4-2).

El integrador y el prestador de servicios responden por cómo diseñan, integran, acceden y mantienen los sistemas (IEC 62443-2-4). El dueño del activo, por su parte, gestiona el programa de ciberseguridad durante todo el ciclo de vida de la instalación (IEC 62443-2-1).

Iniciativas como Charter of Trust parten de una idea sencilla: la confianza dentro de una cadena digital no debería darse por supuesta. La seguridad tiene que poder demostrarse y verificarse en cada eslabón, y no depender únicamente del esfuerzo del cliente final.

Fintech y exchanges: el mismo problema, otro escenario

El riesgo también alcanza a las fintech y los exchanges. Aunque el escenario es distinto al industrial, el problema de fondo es parecido. Ambas dependen de una enorme cantidad de interacciones entre APIs, servicios cloud, identidades digitales, plataformas y proveedores externos que intercambian información y ejecutan transacciones casi en tiempo real.

El peligro aparece cuando cualquiera de esas relaciones se compromete. Una credencial con privilegios, un endpoint usado por un equipo de ingeniería, una API mal protegida o el acceso de un proveedor pueden ser la puerta de entrada a sistemas mucho más críticos.

Además, la inteligencia artificial (IA) está aumentando la velocidad y la automatización de los ataques. Tareas que antes exigían varias herramientas y mucha intervención manual hoy se encadenan con mayor facilidad.

Varios principios de ISA/IEC 62443 son perfectamente trasladables a otros sectores. Las zonas y conductos permiten separar los entornos más críticos y controlar cómo se comunican. El mínimo privilegio indica que cada usuario, sistema o aplicación debe tener solo los permisos que necesita.

La identificación y autenticación exigen verificar quién accede, desde dónde y en qué condiciones. La integridad, confidencialidad y disponibilidad protegen tanto los sistemas como la información y su continuidad. Y Zero Trust establece que ningún acceso es confiable solo por originarse dentro de la organización.

Estos temas los vemos a diario en nuestras consultorías y son transversales a todas las industrias. El perímetro de seguridad dejó de coincidir con los límites físicos o tecnológicos de una empresa. Hoy está en cada identidad, cada equipo, cada aplicación y cada integración con terceros.

Convergencia IT y OT: conectar sin ampliar la superficie de ataque

La convergencia entre IT y OT es inevitable. Los datos que nacen en una máquina, una línea de producción o una planta necesitan llegar a sistemas corporativos, aplicaciones en la nube y, cada vez más, a soluciones de inteligencia artificial. El desafío es hacerlo sin ampliar innecesariamente la superficie de ataque.

Por eso la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño y no agregarse al final del proyecto. El primer paso es conocer qué activos existen, cómo están conectados y cuáles son críticos para la operación. Luego hay que segmentar redes, controlar identidades y accesos, proteger las comunicaciones y monitorear comportamientos anómalos.

En el mundo industrial hay una diferencia fundamental: en IT se protege principalmente información, mientras que en OT también se protege la continuidad y la seguridad de un proceso físico. Una planta no puede detenerse sin más para aplicar una actualización. Por eso IT y OT necesitan una arquitectura común y responsabilidades claras. La verdadera convergencia no consiste solo en conectar ambos mundos, sino en hacerlo de manera controlada y segura.

Gemelos digitales y defensa en profundidad: anticiparse antes que reaccionar

Un gemelo digital permite probar antes de tocar el mundo real. Se puede construir una representación digital de un activo, una línea o una planta para analizar comportamientos, evaluar modificaciones y estudiar escenarios sin poner en riesgo la producción. Esa capacidad es muy valiosa para la ciberseguridad.

Combinado con una estrategia de defensa en profundidad, con varias capas de protección y sin depender de una única barrera, permite evaluar cómo responde el sistema ante una falla o un incidente. También sirve para entrenar a los equipos con simulaciones antes de enfrentar una operación real. El gran valor del gemelo digital está ahí: no solo ayuda a diseñar y operar mejor, también permite anticiparse. Y en ciberseguridad, anticiparse siempre es mejor que reaccionar.

La cultura de prevención: una responsabilidad de toda la organización

Se puede tener la mejor tecnología disponible y seguir siendo vulnerable, porque gran parte de la ciberseguridad depende de las decisiones que tomamos todos los días. La cultura de prevención no puede ser responsabilidad exclusiva del área de IT. Debe involucrar desde la dirección hasta quien opera una máquina, desarrolla una aplicación, contrata un proveedor o conecta un nuevo dispositivo.

Tampoco alcanza con una capacitación al año. Hay que convertir la seguridad en un hábito: entrenar con regularidad, hacer simulaciones, aprender de los incidentes y lograr que las personas entiendan por qué importan ciertas prácticas. En una empresa industrial, además, la ciberseguridad debe formar parte de la cultura de seguridad de la compañía, igual que durante años se incorporaron prácticas para proteger a las personas y los activos físicos.

Cuando cada persona entiende que sus decisiones pueden proteger o comprometer una operación, la ciberseguridad deja de ser un tema del departamento de IT y pasa a ser una responsabilidad de todos. Lo vemos constantemente en empresas grandes, medianas y pequeñas, de cualquier industria. Involucrar a las personas de todas las áreas y a toda la cadena de valor es la forma responsable de proteger los activos, el know-how y el diferencial competitivo de una organización.

*Por Gustavo Guitera, Digital Enterprise Manager de Siemens Sudamérica