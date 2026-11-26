Más de 30 agencias y empresas como exchanges, bancos y redes sociales podrán bloquear pagos de estafas con criptomonedas sin orden judicial previa

El fraude de inversión con cripto causó u$s7.200 millones en pérdidas y hay debate por los bloqueos sin orden judicial.

La unidad, con TRM Labs como socio, reúne más de 30 agencias federales para bloquear fondos rápidamente.

Estados Unidos creó el Threat Disruption Center para frenar dinero de estafas con criptomonedas antes de que llegue a redes criminales.

Estados Unidos lanzó el Threat Disruption Center, un centro federal para frenar el dinero de las estafas con criptomonedas antes de que llegue a redes criminales del exterior, con bancos, exchanges y redes sociales habilitados para bloquear pagos y cuentas.

La unidad fue presentada el 18 de noviembre por la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, que codirigen los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia. Reúne a más de 30 agencias federales y más de 440 socios estatales y locales, con TRM Labs, firma de análisis blockchain, como principal aliado privado.

Cómo funciona el centro de EE.UU. contra las estafas con criptomonedas

El nuevo esquema estadounidense busca acortar el tiempo entre la denuncia de una víctima y el bloqueo de los fondos. Según el comunicado oficial de la HSTF:

Los investigadores comparten información con empresas privadas para rastrear fondos y redes.

Exchanges y proveedores de pagos pueden detener transferencias o congelar saldos.

pueden detener transferencias o congelar saldos. Las redes sociales pueden dar de baja cuentas usadas para captar víctimas.

Las fuerzas de seguridad siguen a cargo de las investigaciones y de las incautaciones con orden judicial.

"Estas alianzas nos permitirán identificar y desmantelar redes criminales más rápido y frenar el fraude en su origen", afirmó John A. Condon, director ejecutivo asociado interino de Homeland Security Investigations.

Por qué Washington apunta al dinero del fraude cripto

La ofensiva federal llega tras un año récord. Según el informe anual 2025 del IC3 del FBI, publicado en abril de 2026:

Las pérdidas denunciadas sumaron u$s20.877 millones , un 26% más que en 2024.

, un 26% más que en 2024. Las denuncias vinculadas a criptomonedas fueron 181.565, con pérdidas por u$s11.366 millones .

. El fraude de inversión con cripto explicó u$s7.200 millones y fue la categoría más costosa.

El FBI atribuye buena parte de estos esquemas a organizaciones del sudeste asiático que explotan a víctimas de trata.

Qué criptomonedas se pueden congelar y cuáles no

El alcance del Threat Disruption Center depende del tipo de activo y de dónde esté guardado:

Stablecoins como USDT y USDC : sus emisores pueden bloquear direcciones. Tether asegura que ya congeló más de u$s7.000 millones ligados a actividades ilícitas.

: sus emisores pueden bloquear direcciones. Tether asegura que ya congeló más de u$s7.000 millones ligados a actividades ilícitas. Exchanges centralizados : la plataforma puede retener los fondos.

: la plataforma puede retener los fondos. Bitcoin en autocustodia: nadie puede bloquearlo en forma directa, pero puede quedar marcado y ser rechazado al intentar pasarlo a dinero en una plataforma que coopere con las autoridades.

El contrato de TRM Labs y el debate por los bloqueos sin juez

El rol de TRM Labs tiene respaldo contractual. Según registros federales de compras, el ICE le adjudicó en julio de 2026 un contrato por u$s94,66 millones, sin licitación y vigente hasta agosto de 2027. Su plataforma Ardence será la herramienta central del centro.

El punto polémico es que las empresas pueden actuar según sus términos de servicio, sin orden judicial previa. Coin Center, centro de estudios sobre políticas cripto, advirtió en un comentario al Tesoro de junio que congelar stablecoins sin control judicial puede vulnerar garantías básicas. Tampoco hay cifras independientes sobre cuánto dinero congelado vuelve a las víctimas.