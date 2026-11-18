La cuarta criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 1,13% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Lanzado en 2012, XRP es clave para pagos globales, pese a desafíos legales con la SEC y preguntas sobre su centralización.

El mercado de criptomonedas decreció -2,03%, con Bitcoin liderando. XRP, de Ripple, procesa 1.500 transacciones/segundo.

XRP, la cuarta criptomoneda, cotiza a u$s0,99 tras subir 1,13% en 24 horas, enfocándose en pagos internacionales.

Con una capitalización de mercado de u$s62.583,94 millones, XRP, la cuarta criptomoneda más importante, subió 1,13% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s0,99 este miércoles, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap registra este miércoles 18 de noviembre un total de u$s2,16 billones en capitalización de mercado para más de 40.227 criptomonedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -2,03% en el último día. Bitcoin alcanza un 58,94% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,02%, y las demás criptomonedas un 31,04%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 18 de noviembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s63.197,22 (-3%)

Ethereum: u$s1.763,43 (-3,39%)

BNB: u$s586,89 (-0,96%)

Ripple: u$s0,99 (1,13%)

XRP: u$s73,96 (0,11%)

Cardano: u$s0,15 (-1,40%)

Polkadot: u$s0,72 (-2,21%)

Dogecoin: u$s0,06 (-0,56%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este miércoles 18 de noviembre:

Bitcoin: $108,08 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $1 millones

Ripple: $1.679,98

XRP: $126.193,50

Cardano: $261,05

Polkadot: $1.233,67

Dogecoin: $100,82

Polygon: $138,32

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al miércoles 18 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.699,70

DAI: $1.704,32

USDC: $1.701,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, lanzada en 2012, es una criptomoneda desarrollada por Ripple y creada por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su meta principal es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Opera mediante el algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo.

Ripple ha colaborado con entidades financieras globales, permitiendo a XRP destacarse en el sector de pagos transfronterizos.

A pesar de los cuestionamientos por su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable. Ripple se mantiene enfocado en mejorar su infraestructura y seguridad.

Enfrentando retos legales con la SEC, XRP sigue siendo relevante en los pagos internacionales.