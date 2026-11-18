Un informe basado en datos del BCRA revela que hay 18.454 deudores únicos con un pasivo promedio de $508.512. Gastronomía lidera con 29,2%.

La tensión financiera sobre el eslabón más chico del entramado productivo argentino quedó expuesta en una radiografía oficial del crédito comercial. De acuerdo con el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, confeccionado sobre estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes a septiembre de 2026, 18.454 micropymes de todo el país registran deudas en mora por un total de $9.384 millones.

El indicador confirma la mayor vulnerabilidad de las microempresas frente al encarecimiento del financiamiento para capital de trabajo: su tasa de morosidad se ubicó en el 17,60%, lo que representa 13,33 puntos porcentuales por encima del 4,27% que exhibe el conjunto del sector empresario privado. En términos individuales, cada firma morosa arrastra un pasivo promedio de $508.512.

¿Qué sectores productivos concentran las mayores tasas de morosidad?

El impacto de la restricción crediticia y el enfriamiento del consumo muestra fuertes diferencias según la actividad económica de cada empresa.

En porcentaje de incumplimiento sobre el total financiado en septiembre de 2026, gastronomía encabeza el ranking con una mora del 29,20% ($809,7 millones adeudados), escoltada por construcción con el 27,50% ($1.200 millones) y minería con el 23,90% ($29,1 millones), siendo las únicas tres ramas que superan el umbral del 21%.

Si se observa el volumen total de dinero en mora, el listado cambia de orden: servicios profesionales y públicos lideran con $2.900 millones (con una tasa del 17,00%), seguidos por construcción ($1.200 millones), comercio de bienes de lujo con $841,4 millones (tasa del 16,70%) y gastronomía.

También superan la media nacional la industria de bienes de consumo (20,70% y $525,3 millones), el comercio de necesidades básicas (18,70% y $464,9 millones) y transporte y comunicaciones (17,90% y $486,9 millones), mientras que turismo (11,80%) y el sector agro, forestal y pesca (9,60% y $311,5 millones) muestran los niveles más bajos.

¿Cuáles son las provincias más comprometidas y qué explican los analistas?

El desagregado geográfico refleja una marcada brecha entre las economías regionales del norte, Cuyo y la Patagonia frente a los principales centros urbanos del país:

Las jurisdicciones con mayor mora: Formosa encabeza la tabla con el 40,21%, seguida por Catamarca con el 37,42%. Detrás aparecen La Rioja (30,82%), Santa Cruz (30,62%) y San Luis (30,07%), completando las cinco provincias que superan el 30%. También por encima del promedio nacional figuran Jujuy (27,59%), San Juan (26,79%), Misiones (26,41%), Santiago del Estero (26,23%), Tucumán (25,45%), Salta (23,70%), Corrientes (23,32%), Tierra del Fuego (22,95%) y Mendoza (22,32%).

Las provincias más holgadas: Santa Fe exhibe la menor morosidad con el 13,08%, seguida por La Pampa (14,59%), la Ciudad de Buenos Aires (15,02%), la provincia de Buenos Aires (17,34%) y Córdoba (17,45%).

Detrás de este deterioro aparece el costo del dinero en pesos. Un informe reciente de la consultora Fidelitas sobre el riesgo económico y financiero corporativo advirtió que, si bien las tasas de interés reales positivas contribuyen a sostener la estabilidad cambiaria y monetaria, encarecen los préstamos comerciales y frenan el consumo.

"Las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias", explicó Félix El Idd, CEO de Fidelitas, quien subrayó que la recuperación del crédito es "una condición central para reactivar la actividad".