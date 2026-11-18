La incorporación a VisaNet se suma a otras iniciativas del banco, como la integración con Bybit y el lanzamiento de Stablecard junto con Rain

Visa incorporó USDPT, la stablecoin de Western Union emitida sobre Solana por Anchorage Digital Bank, como una opción para liquidar obligaciones dentro de VisaNet.

La integración permite que los participantes habilitados utilicen el dólar digital para saldar posiciones en la red, sin que los consumidores deban cambiar su forma de pagar ni los comercios tengan que recibir criptomonedas directamente.

Visa permitirá liquidar operaciones con USDPT, el dólar digital de Western Union

El acuerdo, anunciado por Anchorage Digital, convierte a USDPT en la primera stablecoin emitida por su banco compatible con esta función de Visa.

Las compañías también establecerán un mecanismo para evaluar otros tokens, aunque no informaron cuáles podrían incorporarse ni anunciaron un calendario.

Western Union lanzó USDPT en mayo de 2026 como un activo denominado en dólares, respaldado íntegramente por reservas y canjeable uno a uno por la moneda estadounidense.

Su objetivo es facilitar liquidaciones continuas y mejorar la administración de la liquidez que la compañía necesita para efectuar pagos en distintos mercados.

Visa incorpora USDPT y apuesta por las stablecoins para mover dinero fuera del horario bancario. (Imagen creada con IA)

La propuesta busca reducir la dependencia de los horarios bancarios y del capital inmovilizado en cuentas prefinanciadas.

Sin embargo, las empresas no publicaron estimaciones de ahorro, comisiones ni volúmenes esperados para la integración con Visa. Tampoco identificaron a los socios que comenzarán a utilizarla.

En su presentación de resultados del tercer trimestre, Western Union informó que había aproximadamente u$s20 millones de USDPT en circulación y que el token procesaba entre u$s150 millones y u$s200 millones en transacciones cada 30 días.

También remarcó que dos agentes latinoamericanos ya utilizaban sus capacidades de liquidación.

Visa amplía el uso de stablecoins y fortalece su estrategia global de pagos digitales

La incorporación a VisaNet se suma a otras iniciativas, como la integración con Bybit y el lanzamiento de Stablecard junto con Rain.

Esta última combina una cuenta en USDPT con una tarjeta Visa, mientras que el nuevo acuerdo se concentra en la liquidación institucional detrás de los pagos.

USDPT se incorpora a una estrategia más amplia de Visa. Según la información recogida sobre su presentación de resultados del 27 de octubre, la compañía ya admitía para liquidación otras stablecoins, entre ellas:

USDC

USDG

EURC

PYUSD

SBC

Western Union también busca conectar exchanges y billeteras digitales con su red de distribución y retiro de efectivo.

La disponibilidad efectiva depende de los países, corredores y socios habilitados, por lo que el alcance global de su infraestructura no implica que USDPT pueda convertirse en efectivo en cualquier establecimiento.