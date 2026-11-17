En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más popular estuvo estable. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

La criptomoneda XRP procesa 1.500 transacciones por segundo para pagos internacionales y se consolida pese a desafíos legales con la SEC.

Bitcoin domina el 59,26% del sector cripto y cotiza a $108,68 millones en Argentina, con estables como USDT operando a $1.696,20.

El mercado global de criptomonedas cayó un 1,03% hasta los u$s2,16 billones, liderado por Bitcoin a u$s63.576,17 y XRP cotizando a u$s0,95.

Con un valor circulante de u$s60.489,73 millones, XRP subió un 0,06% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s0,95 este martes, de acuerdo con los registros de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,16 billones este martes 17 de noviembre, con 40.219 monedas en circulación.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del -1,03% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,26%, seguido de Ethereum con el 9,95%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 17 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s63.576,17 (-1,59%)

Ethereum: u$s1.760,90 (-3,38%)

BNB: u$s584,44 (-0,49%)

Ripple: u$s0,95 (-0,06%)

XRP: u$s71,59 (1,11%)

Cardano: u$s0,15 (-1,23%)

Polkadot: u$s0,72 (-1,36%)

Dogecoin: u$s0,06 (-1,59%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este martes 17 de noviembre:

Bitcoin: $108,68 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $996.909,61

Ripple: $1.626,93

Solana: $122.786,50

Cardano: $257,72

Polkadot: $1.231,75

Dogecoin: $99,11

Polygon: $137,96

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al martes 17 de noviembre:

USDT: $1.696,20

DAI: $1.690,89

USDC: $1.698,50

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, respaldada por la empresa Ripple. Fue diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, reduciendo significativamente los costos y tiempos de las transferencias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería basada en Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, utiliza un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el apoyo de Ripple, XRP ha sido adoptada por instituciones financieras globales, permitiendo pagos transfronterizos rápidos y accesibles. Este enfoque ha posicionado a XRP como una opción viable para transacciones internacionales.

Aunque algunas voces critican la centralización de XRP, su solidez como una herramienta eficiente para pagos no se puede negar. Ripple sigue trabajando en mejorar la seguridad e infraestructura de su red.

Pese a los retos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en el sector de pagos globales.